В «Зените» заявили, что не намерены отдавать Кокорина в «Фейеноорд»
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- РИА Новости
«Интересоваться не вредно, но мы ведущих игроков не продаём и в аренду не отдаём. Александр Кокорин примет участие в первом сборе «Зенита», — цитирует Медведева Sport24.
Он также выразил уверенность, что интерес не исходит от главного тренера клуба из Нидерландов Дика Адвоката, а агенты создают ажиотаж.
«Мы с Адвокатом лично знакомы, если бы он был лично заинтересован, то он бы позвонил Рибалте или мне. Таких звонков не было», — добавил Медведев.
Ранее сообщалось, что голландский «Фейеноорд» хочет арендовать у «Зенита» Кокорина.