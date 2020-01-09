В «Зените» заявили, что не намерены отдавать Кокорина в «Фейеноорд»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе роттердамского футбольного клуба «Фейеноорд» к нападающему сине-бело-голубых Александру Кокорину.

«Интересоваться не вредно, но мы ведущих игроков не продаём и в аренду не отдаём. Александр Кокорин примет участие в первом сборе «Зенита», — цитирует Медведева Sport24.

Он также выразил уверенность, что интерес не исходит от главного тренера клуба из Нидерландов Дика Адвоката, а агенты создают ажиотаж.

«Мы с Адвокатом лично знакомы, если бы он был лично заинтересован, то он бы позвонил Рибалте или мне. Таких звонков не было», — добавил Медведев.

Ранее сообщалось, что голландский «Фейеноорд» хочет арендовать у «Зенита» Кокорина.