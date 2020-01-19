«Интер» не сумел обыграть «Лечче» в 20-м туре Серии А

Короткая ссылка
Миланский «Интер» сыграл вничью с «Лечче» в матче 20-го тура итальянской Серии А.
«Интер» не сумел обыграть «Лечче» в 20-м туре Серии А
  • @inter
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Лечче, завершилась со счётом 1:1.

За «Интер» на 71-й минуте забил Алессандро Бастони. «Лечче» ответил голом Марко Манкозу на 79-й минуте.

«Интер» с 47 очками остался на втором месте в турнирной таблице Серии А. «Лечче» с 16 очками — 17-й.

В параллельных матчах также не было выявлено победителя: «Болонья» и «Верона» завершили игру со счётом 1:1, а «Брешия» и «Кальяри» — со счётом 2:2.

Ранее сообщалось, что дубль Ребича помог «Милану» победить «Удинезе» в матче Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить