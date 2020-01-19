«Интер» не сумел обыграть «Лечче» в 20-м туре Серии А

Миланский «Интер» сыграл вничью с «Лечче» в матче 20-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Лечче, завершилась со счётом 1:1.

За «Интер» на 71-й минуте забил Алессандро Бастони. «Лечче» ответил голом Марко Манкозу на 79-й минуте.

«Интер» с 47 очками остался на втором месте в турнирной таблице Серии А. «Лечче» с 16 очками — 17-й.

В параллельных матчах также не было выявлено победителя: «Болонья» и «Верона» завершили игру со счётом 1:1, а «Брешия» и «Кальяри» — со счётом 2:2.

Ранее сообщалось, что дубль Ребича помог «Милану» победить «Удинезе» в матче Серии А.