«Интер» не сумел обыграть «Лечче» в 20-м туре Серии А
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Встреча, прошедшая в Лечче, завершилась со счётом 1:1.
За «Интер» на 71-й минуте забил Алессандро Бастони. «Лечче» ответил голом Марко Манкозу на 79-й минуте.
«Интер» с 47 очками остался на втором месте в турнирной таблице Серии А. «Лечче» с 16 очками — 17-й.
В параллельных матчах также не было выявлено победителя: «Болонья» и «Верона» завершили игру со счётом 1:1, а «Брешия» и «Кальяри» — со счётом 2:2.
Ранее сообщалось, что дубль Ребича помог «Милану» победить «Удинезе» в матче Серии А.