Дубль Ребича помог «Милану» победить «Удинезе» в матче Серии А

«Милан» одержал победу над «Удинезе» в матче 20-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Сан-Сиро», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Гости забили первыми. Уже на шестой минуте отличился Йенс Ларсен. «Милан» ответил голами Анте Ребича и Тео Бернара Франсуа на 48-й и 71-й минутах.

«Удинезе» сравнял счёт на 85-й минуте после гола Кевина Ласаньи. Победу россонери принёс гол Ребича, забившего на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Звёздный форвард «Милана» Златан Ибрагимович отыграл весь матч, но не отличился результативными действиями.

«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 28 очков. «Удинезе» с 24 очками — 13-й.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» победила «Наполи» в матче Серии А.