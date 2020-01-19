Дубль Ребича помог «Милану» победить «Удинезе» в матче Серии А

Короткая ссылка
«Милан» одержал победу над «Удинезе» в матче 20-го тура итальянской Серии А.
Дубль Ребича помог «Милану» победить «Удинезе» в матче Серии А
  • © www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая на «Сан-Сиро», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Гости забили первыми. Уже на шестой минуте отличился Йенс Ларсен. «Милан» ответил голами Анте Ребича и Тео Бернара Франсуа на 48-й и 71-й минутах.

«Удинезе» сравнял счёт на 85-й минуте после гола Кевина Ласаньи. Победу россонери принёс гол Ребича, забившего на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Звёздный форвард «Милана» Златан Ибрагимович отыграл весь матч, но не отличился результативными действиями.

«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 28 очков. «Удинезе» с 24 очками — 13-й.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» победила «Наполи» в матче Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить