«Бавария» разгромила «Герту» и поднялась на второе место в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над берлинской «Гертой» в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая на «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Победу «Баварии» принесли голы Томаса Мюллера, Роберта Левандовски, реализовавшего пенальти, а также Тьяго Алькантары и Ивана Перишича.

«Бавария», набрав 36 очков, поднялась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги, опередив мёнхенгладбахскую «Боруссию», в активе которой 35 очков. Лидирует «Лейпциг» с 40 очками. «Герта» с 19 очками — 14-я.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» обыграл «Унион» и укрепил лидерство в Бундеслиге.