«Лейпциг» обыграл «Унион» и укрепил лидерство в Бундеслиге
- Reuters
Встреча прошла в Лейпциге и завершилась со счётом 3:1.
В составе хозяев дубль оформил Тимо Вернер, отличившись на 51-й и 83-й минутах, также голом отметился Марсель Забитцер на 57-й минуте. У столичного коллектива единственный мяч забил Мариус Бюльтер (10-я).
«Лейпциг» набрал 40 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии. «Унион» (20) расположился на 12-й позиции.
Ранее хет-трик Холанда помог дортмундской «Боруссии» победить «Аугсбург» в Бундеслиге.