«Лейпциг» обыграл «Унион» и укрепил лидерство в Бундеслиге

«РБ Лейпциг» одержал волевую победу над берлинским «Унионом» в матче 18-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Встреча прошла в Лейпциге и завершилась со счётом 3:1.

В составе хозяев дубль оформил Тимо Вернер, отличившись на 51-й и 83-й минутах, также голом отметился Марсель Забитцер на 57-й минуте. У столичного коллектива единственный мяч забил Мариус Бюльтер (10-я).

«Лейпциг» набрал 40 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии. «Унион» (20) расположился на 12-й позиции.

Ранее хет-трик Холанда помог дортмундской «Боруссии» победить «Аугсбург» в Бундеслиге.