«Человек, поменявший игру»: пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолёта

Пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант разбился на вертолёте недалеко от Лос-Анджелеса. На борту, помимо баскетболиста, находились ещё четыре человека, все они также погибли. Сообщается, что вместе с Брайантом была его 13-летняя дочь Джианна.

Власти американского города Калабасас подтвердили гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

«С большой грустью мы сообщаем о гибели Коби Брайанта и четырёх других пассажиров в результате крушения вертолёта в Калабасасе. Вертолёт упал недалеко от Лас-Вирдженса около 10 утра», — говорится в аккаунте властей Калабасаса в соцсетях.

It is with great sadness that we learn of the death of Kobe Bryant and four others in a helicopter crash in Calabasas. The aircraft went down in a remote field off Las Virgenes around 10:00 this morning. Nobody on the ground was hurt. The FAA and NTSB are investigating. — City of Calabasas (@CityofCalabasas) January 26, 2020

Сообщается, что Брайант передвигался на вертолёте Sikorsky S-76. На фотографиях виден дым от упавшей «вертушки».

Все находившиеся в вертолёте погибли. По данным СМИ, среди них была 13-летняя дочь Коби.

Коби всю карьеру защищал цвета «Лос-Анджелес Лейкерс» и является настоящей легендой для болельщиков этой команды. Узнав о его смерти, они с самого утра несли к арене клуба цветы.

На смерть Брайанта отреагировал президент США Дональд Трамп.

«По сообщениям, великий баскетболист Коби Брайант, а также трое других людей погибли при крушении вертолёта в Калифорнии. Это ужасные новости!» — написал в Twitter Трамп.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал смерть баскетболиста.

«Это ужасная новость. Мы не так давно общались, столько планов у него было. Коби входит в моё поколение игроков, самый лучший баскетболист, когда я играл в прайме. После карьеры с ним остались друзьями — и тут такое. В самом расцвете сил», — приводит слова функционера ТАСС.

В свою очередь, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко назвал Брайанта игроком, изменившим баскетбол.

«Новость, в которую невозможно поверить. До последнего не мог это сделать. Сказать про Коби язык не поворачивается. Мы с ним виделись не так давно, он был на матче «Бруклина» и на Матче звёзд. Он невероятный баскетболист, человек, поменявший игру и продолжавший это делать, даже закончив карьеру. Он принадлежит к числу великих. Просто не укладывается в голове, что его больше нет», — заявил Кущенко.

А бронзовый призёр Олимпийских игр и баскетболист «Локомотива-Кубани» Виталий Фридзон признался, что не верит в произошедшее.

«Такая эпоха ушла! Брайант был одним из величайших игроков всех времён. Было удовольствием выступать с ним на Олимпиаде, видеть его. Это трагедия для всего мирового баскетбола. Думаю, должны сделать минуту молчания по такому поводу на матчах, отдать должное. Неприятно такое читать. Человек закончил карьеру, ещё вся жизнь впереди... Очень обидно», — цитирует игрока «Чемпионат».

Выразили соболезнования и в сборной России по футболу.

We grieve with all world. Rest in peace, Kobe Bryant...



Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби pic.twitter.com/C5o1g1iGSc — Сборная России (@TeamRussia) January 26, 2020

Свои соболезнования выразил Международный олимпийский комитет.

«Двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант скончался в авиакатастрофе. Покойся с миром, Коби Брайант, ты всегда будешь в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» посвятил Брайанту гол, забитый в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Лилля». После забитого мяча он показал на пальцах цифры 2 и 4, указывая на номер 24, под которым играл баскетболист.

В свою очередь, команды НБА почтили память Коби Брайанта минутой молчания.

Два золота Игр и пять титулов в НБА

Брайант дебютировал в составе «Лейкерс» ещё в 1996 году. А спустя четыре года он впервые стал чемпионом НБА. В 2001-м и 2002-м Коби взял ещё два чемпионских перстня. Позже его клуб «Лейкерс» одержал победы в 2009 и 2010 годах. Также Брайант дважды становился олимпийским чемпионом.

В историю НБА его имя навсегда вписано золотыми буквами. Например, он является пятым игроком в истории Лиги, преодолевшим рубеж в 30 000 набранных очков. В итоге Коби закончил карьеру с показателем 33 643 балла. По этому параметру он обошёл легендарного Майкла Джордана и сейчас находится на четвёртом месте в списке самых результативных баскетболистов НБА.

Буквально накануне гибели его в этом списке обошёл действующий игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс. Перед смертью Брайант успел поздравить его с этим достижением.

«Леброну: продолжай продвигать игру и прокладывать путь в будущее», — написал Брайант в Instagram.

После окончания карьеры Брайант посвятил себя семье. Он занимался воспитанием четырёх дочерей, младшая из которых родилась в июне прошлого года.