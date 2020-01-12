«Им восхищались и вдохновлялись»: восьмой этап «Дакара» в зачёте мотоциклов отменён после гибели Гонсалвеша

Грузовики «КамАЗа» заняли все ступени пьедестала почёта после седьмого спецучастка ралли-марафона «Дакар». Победу одержал лидер общего зачёта Андрей Каргинов, второе место досталось Дмитрию Сотникову, третье занял Антон Шибалов. После схода в гонку вернулся действующий чемпион Эдуард Николаев, однако его результат не будет учитываться в генеральной классификации. Этап был омрачён гибелью португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша.

Грузовики

После заслуженного дня отдыха участников ралли-марафона «Дакар» ожидал самый продолжительный спецучасток Эр-Рияд — Вади-аль-Давасир протяжённостью 546 км. Больше половины пути характеризовалось песчаным покрытием и наличием коварных песчаных дюн.

К радости болельщиков, накануне стало известно, что экипаж россиянина Эдуарда Николаева, выступающего на «КамАЗе», возвращается в гонку. Напомним, что во время прохождения пятого спецучастка у его грузовика возникли проблемы с мотором. Поломка была устранена к началу следующего этапа, однако на 33-м км вновь дала о себе знать и действующий победитель был вынужден сняться.

Экипаж Николаева провёл день отдыха, выясняя причину неисправности мотора и делая всё возможное, чтобы её устранить. Их труды увенчались успехом, и руководство «КамАЗа» приняло решение воспользоваться нововведением, в соответствии с которым любой гонщик или команда после схода единожды имеет право продолжить соревнования в отдельном зачёте — Dakar Experience. Стоит отметить, что его участники стартуют позже своих коллег из основной классификации.

Седьмой спецучасток прошёл под знаком доминирования «КамАЗов». Лидер общего зачёта Андрей Каргинов шёл первым на протяжении всей дистанции, периодически испытывая давление со стороны Дмитрия Сотникова, постепенно приближавшегося к коллеге по команде.

На последней отсечке преимущество более опытного экипажа составляло меньше минуты, что предвещало острую борьбу между двумя «КамАЗами». Зрители не остались разочарованы: сражение велась буквально до последних метров дистанции, однако победа осталась за Каргиновым, который пересёк финишную черту всего на 3 секунды раньше Сотникова. Тройку лидеров замкнул ещё один камазовец Антон Шибалов, уступивший триумфатору 2 минуты.

Члены команды Каргинова отметили большое количество скоростных участков на нынешнем этапе.

«Были места, где можно было уйти с курса. Очень много дорог на твёрдых и песчаных плато. Песка было меньше, больше пересекали песчаные хребты. Так целый день это и чередовалось. Но скоростных этапов было больше. Что касается обгонов, то никого перед собой не видели», — рассказал штурман Андрей Моисеев.

Таким образом, «КамАЗ» третий раз на нынешнем «Дакаре» занял все три ступени подиума. В генеральной классификации Каргинов упрочил своё лидерство. Он на 21 минуту 12 секунд опережает Шибалова, и на 46 минут 39 секунд — белоруса Сергея Вязовича из «МАЗа».

Внедорожники

В классе внедорожников своё превосходство подтвердил Карл Сайнц — старший. Как и на предыдущем спецучастке, основная борьба в гонке развернулась между тремя ветеранами автоспорта: помимо испанца на первое место претендовали Нассер Аль-Аттия и Стефан Петрансель. Француз и катарец сменяли друг друга на протяжении большей части дистанции, однако на отметке в 321 км триумфатор «Дакара» 2010 года обогнал соперников и удерживал лидерство до самого финиша.

Аль-Аттия занял второе место, Петрансель — третье. В общем зачёте гонщики расположились в том же порядке. Теперь Сайнц — старший опережает представителя «Тойоты» на 10 минут, а коллегу по команде — на 19 минут 13 секунд.

Россияне Александр Доросинский и Денис Кротов сумели улучшить своё турнирное положение, поднявшись на 16-ю и 17-ю строчки соответственно, однако их отставание от лидеров теперь составляет почти 4 часа.

Многих удивляет тот факт, что класс внедорожников возглавляют сразу три возрастных пилота, младшему из которых, Аттии, в нынешнем году исполнится 50 лет. Однако по словам руководителя Bahrain Jcw X-Raid Team Свена Квандта, данная тенденция вполне логична.

«В конечном счёте, «Дакар» — это опыт, опыт и ещё раз опыт. Это знания, которые помогают понять, когда можно гнать, а когда нужно ехать осторожно», — цитирует Квандта «Чемпионат».

Мотовездеходы

К сожалению, российский гонщик Snag Racing Сергей Карякин вновь упустил возможность вернуть себе лидерство в классе мотовездеходов. По итогам гонки он занял лишь 12-е место. Теперь его отставание от первой строчки, на которой расположился Кейси Карри, составляет 42 минуты 57 секунд. Победу на седьмом спецучастке одержал Блэйд Хильдебранд, время которого не идёт в общий зачёт.

«За 150 км мы взорвали два запасных ремня, больше у нас не было. И пришлось ехать 400 км, беречь машину. Конечно, потеряли ещё полчаса. Но ничего, завтра снова старт, завтра снова будем бороться», — приводит слова Карякина E1.

17-е и 19-е места соответственно заняли ещё два россиянина — Алексей Шмотев и Илья Роусс.

Мотоциклы и квадроциклы

Седьмой этап был омрачён первой на нынешнем «Дакаре» трагедией. В результате аварии погиб опытный португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш, для которого нынешний марафон был 13-м в карьере.

Несчастный случай произошёл на 276-м км дистанции. На данный момент его детали уточняются, однако известно, что причиной смерти стала остановка сердца.

Гонсалвеш упал с мотоцикла посреди пустыни, куда незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи на вертолёте. Португальца отправили в больницу, где была констатирована его смерть.

Día muy triste. Un abrazo inmenso para la familia y amigos de Paulo Goncalves. Un campeón. Descansa en paz piloto. pic.twitter.com/uKLFuButt3 — Fernando Alonso (@alo_oficial) 12 января 2020 г.

Стоит отметить, что последний раз подобная трагедия произошла на «Дакаре» в 2015 году. Тогда причиной остановки сердца поляка Михала Херника стало обезвоживание и перегрев.

Многие представители автоспорта отдали дань памяти погибшему коллеге.

«Наше ралли-рейдовое сообщество достаточно дружное, это узкий круг людей, мы все друг друга знаем, и эта потеря очень большая для всех, потеря друга и товарища. Выходить на следующий день на спецучасток после такого очень тяжело, у тебя как будто камень на душе, очень сложно морально, особенно мотоциклистам, которые понимают, что такое может случиться с каждым», — приводит цитирует российскую мотогонщицу Анастасию Нифонтову ТАСС.

В память о погибшем гонщике восьмой этап ралли в классе мотоциклов и квадроциклов будет отменён.

«Смерть Паулу Гонсалвеша во время седьмого этапа привела в шок весь «Дакар», особенно мотоциклистов. Паулу, любимая фигура ралли, пользовался огромным уважением как ветеранов, так и менее опытных участников, которые восхищались и вдохновлялись им. После встречи с гонщиками и обсуждения ситуации всей семьей мотоциклистов организаторы решили отменить восьмой этап для категории мотоциклов и квадроциклов, который должен был пройти по кольцевому маршруту вокруг Вади-эль-Давасир, чтобы дать гонщикам возможность почтить память своего друга», — приводит ТАСС заявление организаторов.

Победу на седьмом этапе одержал аргентинец Кевин Бенавидес, однако в общем зачёте по-прежнему лидирует американец Рикки Брабек. Россиянин Дитрий Агошников — 66-й.

В классе квадроциклов первое место вновь осталось за французом Симоном Витсем.