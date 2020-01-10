Вторая победа Каргинова и сход Николаева: «КамАЗ» упрочил лидерство после шестого этапа «Дакара»

Грузовики российской команды «КамАЗ-мастер» укрепили лидерство в общем зачёте ралли «Дакар». На шестом спецучастке победу одержал экипаж Андрея Каргинова, вторым финишировал Антон Шибалов. Тройку лидеров замкнул белорус Сергей Вязович из «МАЗ-СПОРТавто». Действующий триумфатор соревнований Эдуард Николаев был вынужден сняться из-за поломки двигателя. В соревнованиях мотовездеходов Сергей Карякин финишировал 14-м и упустил лидерство в общем зачёте.

Грузовики

Перед днём отдыха на нынешнем ралли-марафоне «Дакар» команды ожидал крайне непростой спецучасток между Хаилем и Эр-Риядом протяжённостью 478 км. От предыдущих этапов он отличался тем, что был практически полностью песчаным с большим количеством дюн.

От экипажей требовалось особое мастерство маневрирования на бездорожье, и со своей задачей великолепно справился промежуточный лидер общего зачёта Андрей Каргинов из «КамАЗ-мастер». Он уверенно удерживал первую позицию на протяжении всей дистанции, постепенно отрываясь от соотечественника Антона Шибалова.

На финише Каргинов опередил партнёра по команде на 4 минуты 21 секунду. В общей сложности на прохождение маршрута ему потребовалось 4 часа 56 минут 18 секунд. Третьим к финишу пришёл белорусcкий экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича.

«Интересный песчаный спецучасток, практически без камней, очень скоростные и быстрые дороги. Начались небольшие дюнки — чтобы вкатиться, вспомнить их и почувствовать машину, самое то. Грузовик не подводит, всё отлично. Навигация сложная, но всё в порядке, всем экипажем работаем над штурманством», — поделился впечатлениями от этапа Каргинов.

Шибалов отметил, что остался доволен своим результатом. По его словам, в начале пути экипаж испытывал некоторые трудности, однако затем всё прошло гладко.

«Думаю, это были минимальные потери относительно других участников. Рады, что наступил экватор «Дакара». Главное теперь — довезти результат. Сегодня пошло разнообразие маршрута, почти не было камней. Весь день быстрые дороги, высокие и несложные дюны, интересные по своей конфигурации. Проехали спокойно», — рассказал гонщик.

Победитель предыдущего этапа россиянин Дмитрий Сотников на сей раз финишировал четвёртым.

К сожалению, подтвердились худшие опасения болельщиков относительно российского экипажа Эдуарда Николаева. Накануне у грузовика возникли проблемы с двигателем, и команда была вынуждена провести бессонную ночь за его починкой, которая в общей сложности заняла 14 часов. К началу шестого этапа поломка была исправлена, однако на 33-м км машина встала окончательно.

«Вся машина облита маслом и стоит без движения на песчаном плато. Экипаж в порядке. Руководство «КамАЗа» направило автомобиль технической помощи для эвакуации грузовика и команды», — сообщила пресс-служба.

Николаев является победителем ралли «Дакар» последних трёх лет. Всего же на его счету пять триумфов в общем зачёте грузовиков.

По итогам шести спецучастков «КамАЗ» укрепил свои лидирующие позиции. Каргинов занимает первое место, на 19 минут 14 секунд опережая Шибалова. Первую тройку замыкает Вязович.

Мотовездеходы

В зачёте мотовездеходов главной надеждой российских болельщиков является победитель «Дакара» 2017 года Сергей Карякин. После пятого спецучастка он возглавил общий протокол, однако не сумел удержать позиции и опустился на третью строчку.

Триумфатором шестого этапа стал испанец Герард Фаррес Гуель. Второе место осталось за чилийцем Франсиско Лопесом Контардо, который также потеснил россиянина. Промежуточную тройку этапа замкнул бразилец Рейналдо Варела.

Карякин отстаёт от нового лидера на 30 минут 24 секунды и по-прежнему сохраняет шанс на победу.

«Машина не выходит на максимальную скорость — 110 вместо 130 км/ч. Плюс поменяли ремень вариатора, одно колесо. Также появились проблемы с развалом задних колёс», — объяснил после финиша штурман экипажа Антон Власюк.

Внедорожники

В заездах внедорожников в очередной раз развернулась битва между звёздами автоспорта Стефаном Петранселем, Карлом Сайнцем — старшим и Нассером Аль-Аттией. Пилоты «Тойоты» сменяли друг друга на протяжении всего спецучастка, однако на финишной прямой француз оказался сильнее испанца, выиграв у него 1 минуту 35 секунд.

В итоговом протоколе на данный момент лидируют те же гонщики, однако в ином порядке: Сайнц-старший занимает первое место, Аль-Аттия — второе (+7,46), а Петрансель — третье (+16,18). Россияне Александр Доросинский и Денис Кротов на MINI располагаются на 18-м и 19-м местах с отставанием в 3,5 часа.

В серьёзную аварию попал один из участников, к которому было приковано особое внимание поклонников спорта. Совладелец баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс», миллиардер Бобби Паттон не справился с управлением на 4-м км дистанции и несколько раз перевернулся на своей «Тойоте». В результате происшествия штурман Робби Пирс получил травмы спины.

Мотоциклы и квадроциклы

В классе мотоциклов свою вторую победу на нынешнем «Дакаре» одержал американец Рикки Брадек. Он на 1 минуту 34 секунды опередил партнёра по «Хонде», испанца Хоана Барреду Борта, и упрочил лидерство в общем зачёте. Россиянин Дмитрий Агошков финишировал 63-м.

В соревнованиях квадроциклов триумфатором стал француз Симон Витс.

Многодневка возобновится 12 января. Дистанция седьмого спецучастка Эр-Рияд — Вади-аль-Давасир составит 546 км.