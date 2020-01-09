Экипаж Сотникова выиграл пятый этап ралли-рейда «Дакар»

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Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова занял первое место в классе грузовиков на пятом этапе ралли-рейда «Дакар», проходящего в Саудовской Аравии.
Экипаж Сотникова выиграл пятый этап ралли-рейда «Дакар»
  • © kamazmaster.ru

Сотников преодолел спецучасток в 353 км за 4 часа 12 минут 4 секунды.

Второе и третье места также заняли представители команды «КамАЗ-мастер» — Антон Шибалов и Андрей Каргинов соответственно.

На машине действующего чемпиона Эдуарда Николаева возникли технические проблемы на 163-м км спецучастка. По данным пресс-службы команды, возникла неисправность в двигателе, на устранение которой потребуется порядка двух-трёх часов.

Ранее сообщалось, что внедорожник Васильева полностью сгорел во время ралли «Дакар-2020».

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