Внедорожник Васильева полностью сгорел во время ралли «Дакар-2020»

Короткая ссылка
Машина российского пилота Владимира Васильева выгорела дотла во время третьего этапа ралли-рейда «Дакар-2020».
Внедорожник Васильева полностью сгорел во время ралли «Дакар-2020»
  • © Пресс-служба команды VRT

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на команду X-Raid G-Energy, гонщик и его штурман Виталий Евтехов не пострадали. Экипажу пришлось завершить выступление. После второго этапа россияне занимали 11-е место в зачёте внедорожников.

«По предварительным данным, возгорание произошло по причине лопнувшей трубки высокого давления в топливной системе автомобиля, топливо свободно начало вытекать, попадая на горячие поверхности агрегатов моторного отсека. К сожалению, автомобиль выгорел полностью, но экипаж не пострадал», — говорится в официальном заявлении команды.

Ранее в Госдуме высказались о размере ежегодного взноса России для WADA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить