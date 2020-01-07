Внедорожник Васильева полностью сгорел во время ралли «Дакар-2020»

Машина российского пилота Владимира Васильева выгорела дотла во время третьего этапа ралли-рейда «Дакар-2020».

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на команду X-Raid G-Energy, гонщик и его штурман Виталий Евтехов не пострадали. Экипажу пришлось завершить выступление. После второго этапа россияне занимали 11-е место в зачёте внедорожников.

«По предварительным данным, возгорание произошло по причине лопнувшей трубки высокого давления в топливной системе автомобиля, топливо свободно начало вытекать, попадая на горячие поверхности агрегатов моторного отсека. К сожалению, автомобиль выгорел полностью, но экипаж не пострадал», — говорится в официальном заявлении команды.

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