В Госдуме высказались о размере ежегодного взноса России для WADA
«Этот вопрос необходимо юридически проработать, раньше были определённые взносы. Если наши спортсмены будут выступать даже под нейтральным флагом, допинг-тесты всё равно будут проводиться. То есть определённое обоснование взноса имеется», — сказал Чепиков в интервью RT.
При этом он отметил, что стоит вопрос, будут ли российские спортсмены вообще соревноваться в нейтральном статусе.
«Мне кажется, что нужно выступать. Даже под флагом Международного олимпийского комитета. Не нужно его ассоциировать с белым флагом. В первую очередь нужно думать о мотивации молодых спортсменов. И о самореализации тех, кто долгое время готовился к соревнованиям», — добавил Чепиков.
Ранее WADA определилось с размером ежегодного взноса России.