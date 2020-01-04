В Госдуме высказались о размере ежегодного взноса России для WADA

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал информацию о ежегодном обязательном взносе России для Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Этот вопрос необходимо юридически проработать, раньше были определённые взносы. Если наши спортсмены будут выступать даже под нейтральным флагом, допинг-тесты всё равно будут проводиться. То есть определённое обоснование взноса имеется», — сказал Чепиков в интервью RT.

При этом он отметил, что стоит вопрос, будут ли российские спортсмены вообще соревноваться в нейтральном статусе.

«Мне кажется, что нужно выступать. Даже под флагом Международного олимпийского комитета. Не нужно его ассоциировать с белым флагом. В первую очередь нужно думать о мотивации молодых спортсменов. И о самореализации тех, кто долгое время готовился к соревнованиям», — добавил Чепиков.

Ранее WADA определилось с размером ежегодного взноса России.