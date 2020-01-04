WADA определилось с размером ежегодного взноса России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) определилось с размером ежегодного обязательного взноса России в бюджет организации.

По словам представителя пресс-службы WADA, которые передаёт ТАСС, за 2020 год Россия должна заплатить $1 015 977.

Бюджет WADA формируется из взносов стран, размер которых ежегодно увеличивается на 8%. Так, за 2019 год Россия выплатила организации $946 747.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде, которое 24 декабря было утверждено общим собранием членов организации.

Ранее сообщалось, что аудит выявил недостаток ресурсов в департаменте расследований WADA.