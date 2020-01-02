СМИ: Аудит выявил недостаток ресурсов в департаменте расследований WADA

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Независимый аудит деятельности департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) выявил острую нехватку ресурсов для обеспечения его оптимальной деятельности.
СМИ: Аудит выявил недостаток ресурсов в департаменте расследований WADA
  • AFP

Как сообщает Inside The Games, был выявлен недостаток людей в штате департамента, который сказывается на его деятельности.

Отмечается, что аудит был проведён в апреле 2019 года, а его выводы представлены в августе, и таким образом выявленные недочёты уже могли быть устранены.

«С учётом имеющихся средств, как указывалось в прошлом году, всё ещё существует риск того, что департамент может быть подвергнут критике за произвольный выбор своих задач», — говорится в отчёте.

Ранее сообщалось, что новый глава WADA пообещал бороться с жульничеством в спорте.

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