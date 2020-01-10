Экипаж Каргинова выиграл шестой этап ралли-рейда «Дакар»

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Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место в классе грузовиков на шестом этапе ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии.
Экипаж Каргинова выиграл шестой этап ралли-рейда «Дакар»
  • © kamazmaster.ru

Российский гонщик команды «КамАЗ-мастер» Андрей Каргинов стал быстрейшим на шестом спецучастке «Дакара»-2020. Вслед за ним финишировал его товарищ по команде Антон Шибалов (+4:21). Третьим стал белорус Сергей Вязович из «МАЗа» (+12:32).

В общем зачёте класса грузовиков по итогам шести дней лидирует Каргинов, опережающий Шибалова на 19 минут 14 секунд. Третьим, с отставанием в 36 минут 30 секунд от лидера, идёт Вязович.

Ранее сообщалось, что экипаж Сотникова выиграл пятый этап ралли-рейда «Дакар».

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