Руководитель команды «КамАЗ-мастер» Чагин рассказал, будет ли праздновать юбилей

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Руководитель команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал, будет ли праздновать юбилей, сообщает Пятый канал.
Руководитель команды «КамАЗ-мастер» Чагин рассказал, будет ли праздновать юбилей
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

До старта осталось менее двух недель. Впервые за 10 лет гонка состоится не в Южной Америке, а в новом регионе — Саудовской Аравии.

В день старта Чагину исполнится 50 лет. По его словам, праздновать некогда.

«Сразу говорю: всё, стоп, давайте работать, завтра гоночный день, и нужно готовиться. Плюс ещё в Саудовской Аравии, вы знаете, полный сухой закон, нельзя использовать и провозить алкоголь, поэтому шампанское, только если какое-нибудь детское, если возьмём», — сказал он.

Всего в гонке будут участвовать около 350 спортсменов, из них 47 — на грузовых автомобилях.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо выступит в престижном ралли-марафоне «Дакар» 2020 года.

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