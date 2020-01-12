Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

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Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
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Об этом сообщает пресс-служба турнира. 40-летний спортсмен упал с мотоцикла на 276-м км этапа ралли. Гонсалвеш был доставлен на вертолёте в больницу, где врачи констатировали его смерть. Причиной гибели мотогонщика называют остановку сердца.

Гонсалвеш 13 раз участвовал в «Дакаре». В 2015 году он занял второе место в общем зачёте ралли-рейда, а также четыре раза попадал в число десяти лучших гонщиков.

Ранее сообщалось, что «КамАЗ» упрочил лидерство после шестого этапа «Дакара».

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