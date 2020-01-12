Нифонтова назвала гибель Гонсалвеша потерей для всего ралли-рейдового сообщества

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Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова прокомментировала смерть португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар», проходящего в Саудовской Аравии.
Нифонтова назвала гибель Гонсалвеша потерей для всего ралли-рейдового сообщества
  • © Ma Ning/Xinhua
  • globallookpress.com

«Новость очень печальная. Мы были знакомы с Паулу, нельзя сказать, что тесно общались, но всегда здоровались, обменивались «вежливостями». Он всегда вызывал впечатление очень хорошего, общительного, дружелюбного человека, только положительные эмоции», — приводит слова Нифонтовой ТАСС.

Она отметила, что гонщики считают спецучасток, на котором произошла трагедия, очень опасным из-за высоких скоростей и большого количества камней и других скрытых опасностей.

«Наше ралли-рейдовое сообщество достаточно дружное, это узкий круг людей, мы все друг друга знаем, и эта потеря очень большая для всех, потеря друга и товарища. Выходить на следующий день на спецучасток после такого очень тяжело, у тебя как будто камень на душе, очень сложно морально, особенно мотоциклистам, которые понимают, что такое может случиться с каждым», — подытожила россиянка.

40-летний Гонсалвеш, в 13-й раз выступавший на «Дакаре», упал с мотоцикла на 276-м км дистанции седьмого этапа. Прибывшие на место аварии медики провели реанимационные мероприятия, после чего он был доставлен в больницу, где была констатирована смерть.

Ранее сообщалось, что экипаж Николаева завершил выступление на «Дакаре» из-за поломки двигателя.

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