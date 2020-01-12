Экипаж Каргинова выиграл седьмой этап ралли-рейда «Дакар»

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место в классе грузовиков на седьмом этапе ралли-рейда «Дакар», проходящего в Саудовской Аравии.

Каргинов преодолел спецучасток в 546 км за 5 часов 1 минуту 2 секунды.

Второе и третье места также заняли представители команды «КамАЗ-мастер» — Дмитрий Сотников и Антон Шибалов соответственно.

В генеральной классификации Каргинов укрепил своё лидерство, увеличив отрыв от занимающего второе место Шибалова до 21 минуты 12 секунд. Тройку замыкает белорус Сергей Вязович из команды MAZ-SPORTauto.

Ранее сообщалось, что португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар».