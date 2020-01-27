Трамп — о смерти Брайанта: это ужасные новости

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.
Трамп — о смерти Брайанта: это ужасные новости
  • globallookpress.com

«По сообщениям, великий баскетболист Коби Брайант, а также трое других людей погибли при крушении вертолёта в Калифорнии. Это ужасные новости!» — написал в Twitter Трамп.

41-летний баскетболист разбился во время полёта на вертолёте в небе над Калифорнией. Брайант завершил карьеру в 2016 году в статусе пятикратного чемпиона НБА, а также двукратного олимпийского чемпиона.

Ранее сообщалось, что вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь.

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