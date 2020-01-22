Спасения «Арсенала» и «Ньюкасла», победы «Наполи» и «Лиона» в кубках: с чего началась футбольная неделя в Европе

«Арсенал» ушёл от поражения в концовке матча АПЛ с «Челси», а «Ньюкасл» забил два мяча «Эвертону» в компенсированное время. «Наполи» выбил «Лацио» из Кубка Италии благодаря голу на второй минуте. А «Лион» переиграл «Лилль» в серии пенальти в Кубке французской лиги. RT рассказывает, с чего началась футбольная неделя в Европе.

Удаление Давида Луиса в первом тайме и грубейшая ошибка Канте

Главным событием игрового дня стало лондонское дерби «Челси» — «Арсенал» в рамках 24-го тура АПЛ. Пусть обе команды проходят через не самый простой отрезок в своей истории, а «канониры» вовсе на десятом месте, этот матч не мог не привлечь внимания болельщиков.

И получился он результативным и интересным. Хотя, скорее, дерби на «Стэмфорд Бридж» превратилось в фестиваль ошибок. Так, в середине первого тайма Бернд Лено слишком далеко вышел из ворот и позволил обыграть себя Тэмми Абрахаму. Давиду Луису, перешедшему в «Арсенал» летом как раз из «Челси», пришлось фолить ценой красной карточки и пенальти.

В меньшинстве гости отыгрались после перерыва, когда Н’Голо Канте неожиданно поскользнулся, потерял равновесие и позволил молодому Габриэлу Мартинелли убежать на рандеву с вратарём. В концовке же команды обменялись забитыми мячами, причём отличиться удалось защитникам, Сесару Аспиликуэте и Эктору Бельерину. Футболистов «Челси» ничья вряд ли обрадовала, а вот для игроков «Арсенала», действовавших в меньшинстве более часа, стала вполне достойным результатом.

16-й гол Агуэро и нереализованный пенальти Жезуса

Между тем располагающийся на второй строчке в турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» одержал тяжёлую выездную победу над «Шеффилд Юнайтед». Единственный мяч за 20 минут до конца забил лучший бомбардир команды Серхио Агуэро. На счету аргентинца теперь значится 16 голов, а в гонке бомбардиров турнира он уступает лишь Джейми Варди из «Лестера» (17). В свою очередь, Кевин Де Брёйне стал первым футболистом в истории, которому удалось в третьем сезоне АПЛ сделать минимум 15 результативных передач.

А вот Габриэл Жезус отметился со знаком минус. В первом тайме он не реализовал второй пенальти из двух в текущем сезоне. Мало того, бразилец из десяти одиннадцатиметровых за всю карьеру реализовал лишь четыре.

Reuters

Неожиданный джокер и гол ударом через себя

Наконец, очередное чудо в концовке сотворил «Ньюкасл». В прошлом туре подопечные Стива Брюса в добавленное время вырвали победу у «Челси», а в этом спаслись от поражения в игре с «Эвертоном».

Причём команда из Ливерпуля после окончания основных 90 минут уверенно вела в счёте — 2:0 — и, казалось, могла не переживать за результат. Однако у гостей нашёлся неожиданный джокер в лице Флорьяна Лежёна. Французский центральный защитник вышел на замену в середине второго тайма вместо получившего травму партнёра и неожиданно стал главным героем противостояния.

На четвёртой добавленной минуте француз пришёл на подачу углового и после целого ряда рикошетов и отскоков отправил мяч в сетку ударом через себя. После этого Лежён остался в штрафной соперника, чтобы в последней атаке нанести ещё один точный удар. Вратарь поймал мяч, но уже за ленточкой. Так «Ньюкасл» совершил невероятный камбэк, а Флорьян оформил первый дубль в карьере. При этом он никогда не славился особой результативностью и забил первые мячи за три года.

Reuters

Камбэк от «Осасуны» и вылет «Мальорки»

Хватало примечательных событий и в 1/16 финала Кубка Испании. В частности, команда из Примеры «Осасуна» едва не проиграла «Рекреативо», который 11 лет назад выступал в элите, а в настоящий момент играет в третьем по силе дивизионе страны.

Гости соперника явно недооценили и после первого тайма уступали — 0:2. Но у них хватило характера, чтобы спастись. За 15 минут до конца «Осасуна» отыграла один мяч, а незадолго до финального свистка — второй. До серии пенальти коллектив из Примеры решил не доводить и на 111-й минуте установил окончательный результат — 3:2.

А вот другой команде из элиты, «Мальорке», повезло меньше. Она без шансов уступила представляющей Сегунду «Сарагосе» — 1:3, пропустив трижды уже после перерыва. Не испытала никаких проблем лишь «Севилья» Дениса Черышева, которая с аналогичным счётом оказалась сильнее «Леванте». Правда, сам россиянин в заявку не попал.

Нереализованный пенальти Иммобиле и обмен удалениями

Богатым на события получился и четвертьфинальный матч Кубка Италии между «Наполи» и «Лацио». Неаполитанцы открыли счёт уже на второй минуте, и этот мяч так и остался единственным в противостоянии. Римляне тут же заработали пенальти, и бить его отправился лучший на данный момент бомбардир Серии А Чиро Иммобиле. Но у форварда прямо перед одиннадцатиметровой отметкой поехала опорная нога, и мяч полетел намного выше ворот.

А вскоре команды обменялись удалениями. Не успел Эльсеид Хюсай получить вторую жёлтую карточку за срыв атаки, как прямую красную за грубый фол и споры с арбитром заработал Лукас Лейва.

Во втором тайме «Лацио» изо всех сил пытался отыграться, но опасных моментов у хозяев было не меньше, чем у гостей. «Наполи» довёл дело до победы с минимальным счётом и наконец подарил болельщикам повод для радости. Чуть спокойнее может чувствовать себя и главный тренер команды Дженнаро Гаттузо, которому итальянские СМИ регулярно предрекают отставку. «Лацио» же сложил с себя полномочия обладателя Кубка Италии.

globallookpress.com

Головин в опорной зоне и избиение команды из четвёртого дивизиона

А в понедельник «Монако» Александра Головина уверенно пробился в 1/8 финала Кубка Франции. «Сен-Приве Сен-Илер», представляющий четвёртый по силе дивизион, не сумел ничего противопоставить монегаскам дома, хотя на предыдущем этапе выбил из борьбы другую команду Лиги 1 — «Тулузу».

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Всё было ясно уже к перерыву, ведь маститые гости забили три безответных мяча, а Бальде Кейта оформил дубль. При этом Головин, игравший в опорной зоне, принял участие во втором взятии ворот соперника. После его подачи головой опасно пробил Стеван Йоветич, но вратарь спас свою команду. Однако на добивании первым оказался Кейта.

В концовке «Сен-Приве Сен-Илер» удалось забить мяч престижа. «Монако» же в следующем раунде предстоит встретиться с «Сент-Этьеном».

Четыре мяча и серия пенальти

Во вторник же состоялся первый полуфинальный матч Кубка французской лиги, в котором «Лион» принимал «Лилль». Команды обменялись забитыми мячами уже в начале встречи, но следующего гола болельщикам пришлось ждать до 85-й минуты, когда Уссем Ауа вывел хозяев вперёд. Однако гости не сдались: в компенсированное арбитром время заработали одиннадцатиметровый и реализовали его.

По регламенту дальше соперникам следовало определить победителя в серии пенальти. И здесь «Лион» оказался сильнее. Футболисты «Олимпика» воспользовались всеми своими попытками, тогда как первый же удар «Лилля» с точки взял вратарь. А судьбоносным стал промах Ренату Саншеша. Таким образом, хозяева добились непростой победы и впервые с 2014-го пробились в финал Кубка лиги, где встретятся с победителем матча «Реймс» — ПСЖ.