Действовавший в меньшинстве «Арсенал» дважды смог отыграться в матче с «Челси»

«Челси» и «Арсенал» разошлись миром в лондонском дерби в рамках 24-го тура АПЛ (2:2).

Хозяева дважды вырывались вперёд усилиями Жоржиньо и Сесара Аспиликуэты, однако «канониры» находили в себе силы восстанавливать равновесие на табло. За «Арсенал» отличились Габриэл Мартинелли и Эктор Бельерин. Гости при этом с 26-й минуты действовали вдесятером после удаления защитника Давида Луиза. Делёжка очков не пришлась кстати ни одной из команд. «Челси» занимает четвёртую строчку в таблице с 40 зачётными баллами, а «Арсенал» располагается на 10-й позиции с 30 очками.

Ранее сообщалось, что «Лацио» сложил полномочия обладателя Кубка Италии, уступив «Наполи».