«Лацио» сложил полномочия обладателя Кубка Италии, уступив «Наполи»

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«Наполи» пробился в полуфинал Кубка Италии, победив действующего обладателя трофея «Лацио» на своём поле (1:0).
«Лацио» сложил полномочия обладателя Кубка Италии, уступив «Наполи»
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Единственный мяч забил на 2-й минуте Лоренцо Инсинье. Большую часть матча команды провели в неполных составах. На 19-й минуте у хозяев был удалён Эльсеид Хюсай, а на 25-й игрок гостей Лукас Лейва получил две жёлтые карточки подряд. Следующий соперник неаполитанцев определится в игре «Интера» и «Фиорентины», намеченной на 29 января.

Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» обогнал «Арсенал» в турнирной таблице АПЛ.

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