«Лион» победил «Лилль» в серии пенальти и вышел в финал Кубка французской лиги

«Лион» пробился в финал Кубка французской лиги.

Основное время домашнего матча с «Лиллем» завершилось вничью (2:2). На гол Ренату Саншеша в дебюте встречи хозяева ответили точными ударами Муссы Дембеле и Уссема Ауа. «Лилль» ушёл от поражения на 3-й компенсированной минуте благодаря реализованному Лоиком Реми 11-метровому. Выяснять сильнейшего пришлось в серии послематчевых пенальти. С ударом Жонатана Бамбы справился вратарь «Лиона» Чиприан Тэтэрушану, а подошедший к «точке» при счёте 4:3 в пользу хозяев Саншеш пробил мимо ворот.

Соперник «Лиона» по финалу определится в паре «Реймс» — «Пари Сен-Жермен». Эти команды сыграют 22 января.

Ранее сообщалось, что «Севилья» выиграла первый матч у «Леванте» в 1/16 финала Кубка Испании.