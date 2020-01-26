Поражение «Барселоны», разгром от «Баварии» и семь голов «Аталанты»: как стартовал футбольный уикенд в Европе

«Барселона» потерпела первое за 13 лет гостевое поражение от «Валенсии». «Бавария» разгромила «Шальке» и до одного очка сократила отставание от первого места в турнирной таблице Бундеслиги. А «Аталанта» забила семь безответных мячей в ворота «Торино» в Серии А. RT рассказывает о самых интересных событиях дня в европейском футболе.

Победа «Челси» и осечка «Тоттенхэма» в Кубке Англии

В текущий футбольный уикенд на Туманном Альбионе проходит не очередной тур АПЛ, а матчи 1/16 финала Кубка Англии. В субботу наибольшее внимание было приковано к двум топ-клубам из Лондона, «Челси» и «Тоттенхэму», но порадовать своих болельщиков смогла лишь одна столичная команда.

Синие на выезде достаточно спокойно переиграли бывший коллектив Леонида Слуцкого «Халл Сити», до сих пор выступающий в Чемпионшипе. Фрэнк Лэмпард отнёсся к кубковому поединку со всей серьёзностью и выпустил на поле практически всех лидеров. Это быстро дало свои плоды. Уже на шестой минуте Миши Батшуайи открыл счёт, а после перерыва преимущество «Челси» удвоил Фикайо Томори. В концовке хозяевам удалось забить во многом случайный мяч, но лондонцы спокойно довели дело до победы.

А вот «Тоттенхэм» снова усложнил себе жизнь. На предыдущей стадии турнира подопечные Жозе Моуринью лишь в переигровке выбили из борьбы «Мидлсбро» и в 1/16 финала наступили на те же грабли. Правда, в соперниках у них на этот раз была другая команда АПЛ — «Саутгемптон». Гости повели в счёте по истечении часа игры благодаря точному удару Сон Хын Мина и были близки к победе, но на 87-й минуте позволили Софьяну Буфалю сравнять счёт.

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Вылет «Вест Хэма» и сенсация от «Оксфорда»

Главным же неудачником игрового дня стал другой столичный коллектив, «Вест Хэм», дома уступивший с минимальным счётом представляющему Чемпионшип «Вест Бромвичу» и вылетевший из Кубка Англии. Злым гением для хозяев стал бывший игрок и тренер команды Славен Билич, который возглавил «Вест Бромвич» перед началом сезона-2019/20. Под руководством хорвата «Альбион» не только далеко прошёл в кубковом турнире, но и близок к возвращению в элиту английского футбола.

Возвращаясь к осечкам представителей АПЛ, нельзя не сказать о неудачном результате «Ньюкасла». Подопечные Стива Брюса так и не сумели распечатать ворота представляющего третий по силе дивизион страны «Оксфорда» и теперь их ждёт переигровка, но состоится она уже на поле соперника.

Жёсткий твит Линекера и беспорядки в Валенсии

В Испании «Барселона» предоставила «Реалу» отличную возможность выйти на первое место в турнирной таблице Примеры. Каталонцы во втором матче под руководством Энрике Сетьена на выезде уступили «Валенсии». Это поражение на «Месталье» стало для команды первым за 13 лет. Причём за несколько часов до начала игры у стадиона произошли столкновения фанатов. Болельщики бросали друг в друга стулья и другие посторонние предметы, а также жгли пиротехнику. Чтобы восстановить порядок, в дело пришлось вмешаться полиции.

📽 - 2 hours until Valencia & Barcelona face each other on the pitch at Mestalla, but it looks like the battle outside the stadium between the fans has already started. pic.twitter.com/MAn0piXSKs — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) January 25, 2020

Что касается футбола, неудачу сине-гранатовых сложно назвать незаслуженной. Первый тайм они откровенно провалили, что признал и сам Сетьен. «Валенсия» имела несколько опасных моментов, но не смогла открыть счёт. Хозяевам даже не удалось реализовать пенальти. Марк-Андре тер Штеген взял удар Максимилиано Гомеса с точки и отразил 12-й из 33 одиннадцатиметровых в карьере.

Но сразу после перерыва фортуна вернула Гомесу должок и он поразил чужие ворота благодаря сильному рикошету от защитника, а в концовке встречи Максимилиан отличился уже самостоятельно — 2:0.

После игры «Барселону» раскритиковали многие болельщики, а футболисты сине-гранатовых и сами, как Сетьен, признавали, что действовали не лучшим образом. Жёстче всех высказался экс-форвард сборной Англии, а в настоящий момент известный эксперт Гари Линекер, призвавший нового тренера отправиться в отставку.

Setién out. — Gary Lineker (@GaryLineker) January 25, 2020

Неожиданное поражение лидера и конец результативной серии

Обострилась борьба за чемпионство в Бундеслиге, где лидирующий «Лейпциг» неожиданно уступил на выезде «Айнтрахту». Причём в первом тайме преимущество гостей было подавляющим. В какой-то момент они вели по количеству ударов — 11:0, но так и не сумели воплотить этот перевес в голы.

Зато сразу после перерыва вперёд вырвались хозяева. Потрясающий выстрел из полукруга штрафной удался Алмами Туре. После этого «Айнтрахт» достаточно спокойно «засушил» игру, а в самой концовке добил соперника в контратаке — 2:0. «Лейпциг» же не только потерпел первое поражение с октября, но и впервые с мая 2019-го не сумел забить в матче Бундеслиги.

Пять мячей «Баварии» и 21-й гол Левандовски

«Бавария» не воспользоваться осечкой лидера просто не имела права и дома разгромила «Шальке» — 5:0. У гельзенкирхенцев в Мюнхене не было ни малейших шансов. Уже на шестой минуте счёт открыл Роберт Левандовски, для которого этот гол стал 21-м в текущем сезоне чемпионата Германии. В гонке бомбардиров турнира поляк обошёл Тимо Вернера.

Вскоре форвард забил ещё, но его гол был отменён после просмотра видеоповтора. Зато мяч Томаса Мюллера в добавленное к первому тайму время был забит уже по всем правилам. А после перерыва «Бавария» отличилась ещё трижды. Удалось забить и Леону Горецке, который перебрался в Мюнхен в 2018-м как раз после ухода из «Шальке».

Невероятный старт Холланда и пара рекордов

В рамках 19-го тура Бундеслиги одержала победу и дортмундская «Боруссия». Чёрно-жёлтые в пятницу дома не оставили шансов «Кёльну» — 5:1. Причём в их составе вновь громко заявил о себе новичок Эрлинг Холанд, перебравшийся в Германию из «Зальцбурга».

В дебютном матче с «Аугсбургом» на прошлых выходных норвежец вышел на замену и оформил хет-трик. На следующую игру Люсьен Фавр вновь оставил его в запасе и выпустил на поле лишь за 25 минут до конца встречи. В результате Холанд успел отличиться дважды и побил сразу два рекорда турнира.

Во-первых, он стал первым футболистом в истории Бундеслиги, которому удалось забить пять раз в двух стартовых играх, а во-вторых, на это ему потребовалось менее часа — 59 минут.

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Форменный разгром и два удаления

Самый крупный счёт игрового дня был зафиксирован в Серии А, где «Аталанта» на выезде отправила семь безответных мячей в ворота «Торино». Участника плей-офф Лиги чемпионов, видимо, сильно разозлило неожиданное поражение от аутсайдера турнира СПАЛ в понедельник, и он выместил гнев на туринцах.

В результате был зафиксирован самый крупный разгром текущего сезона в Серии А, хотя семь мячей за игру одна команда уже забивала. Причём это также была «Аталанта», в октябре не оставившая камня на камне от «Удинезе» — 7:1.

Главным героем матча на этот раз стал оформивший хет-трик Йосип Иличич. А вышедший на замену за восемь минут до конца игры Луис Мурьель успел забить дважды. При этом хозяева заканчивали матч вдевятером после двух удалений.

Поражение «Монако» и 41 передача Головина

Постараются как можно скорее забыть субботний матч не только футболисты «Торино», но и игроки «Монако» вместе с Александром Головиным, ведь монегаски вновь потерпели поражение в Лиге 1, причём дома уступили середняку «Страсбуру» — 1:3.

В первом тайме коллектив Роберта Морено Гонсалеса больше владел мячом и чаще бил по воротам соперника, но так и не нанёс ни одного удара в створ. Гости же к своим моментам отнеслись бережнее и ещё до перерыва вышли вперёд.

Во второй половине встречи «Страсбур» довёл счёт до крупного, а «Монако» сподобился лишь на гол престижа в исполнении Стевана Йоветича. Что касается Головина, то он начал игру в опорной зоне, а потом переместился на левый фланг. Александр действовал старательно: отдал 41 передачу (87% точных), нанёс один удар, а также выполнил два отбора и три перехвата, но команде это не помогло.