«Валенсия» обыграла «Барселону» в 21-м туре Примеры

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В матче 21-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры «Валенсия» на своём поле одержала победу над «Барселоной».
«Валенсия» обыграла «Барселону» в 21-м туре Примеры
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Встреча, проходившая на стадионе «Месталья» в Валенсии, завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт открыл ударом по своим воротам защитник «Барселоны» Жорди Альба. Второй мяч на счету Максимилиана Гомеса.

Благодаря победе «Валенсия» поднялась на пятое место в турнирной таблице Примеры. «Барселона» сохраняет лидерство, однако потеряет его, в случае если «Реал» завтра наберёт хотя бы одно очко в матче с «Вальядолидом».

Ранее сообщалось, что перед матчем «Валенсии» и «Барселоны» произошли массовые столкновения фанатов.

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