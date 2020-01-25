«Валенсия» обыграла «Барселону» в 21-м туре Примеры

В матче 21-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры «Валенсия» на своём поле одержала победу над «Барселоной».

Встреча, проходившая на стадионе «Месталья» в Валенсии, завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт открыл ударом по своим воротам защитник «Барселоны» Жорди Альба. Второй мяч на счету Максимилиана Гомеса.

Благодаря победе «Валенсия» поднялась на пятое место в турнирной таблице Примеры. «Барселона» сохраняет лидерство, однако потеряет его, в случае если «Реал» завтра наберёт хотя бы одно очко в матче с «Вальядолидом».

Ранее сообщалось, что перед матчем «Валенсии» и «Барселоны» произошли массовые столкновения фанатов.