«Интер» сыграл вничью с «Кальяри» в 21-м туре Серии А
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Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 1:1.
В составе «нерадзурри» на 29-й минуте отличился Лаутаро Мартинес. Гости ответили голом Раджи Найнгголана на 78-й минуте.
В компенсированное время хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Мартинеса.
«Интер» набрал 48 очков и занимает второе место в чемпионате Италии. «Кальяри» находится на шестой позиции (31).
Ранее сообщалось, что автогол Джанлуиджи Буффона не помешал «Ювентусу» пройти «Рому» в 1/4 финала Кубка Италии.