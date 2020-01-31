«Сильный поступок со стороны Фёдора»: какую реакцию вызвал переход Смолова в «Сельту»

Фёдор Смолов поступил правильно, согласившись перейти в «Сельту» на правах аренды до окончания сезона. Об этом заявили Дмитрий Черышев, Виктор Онопко и Дмитрий Хохлов, поигравшие в своё время в Испании. Экс-полузащитник галисийской команды Александр Мостовой подчеркнул, что в Виго футболист должен прийтись ко двору, и обещал помочь ему с адаптацией в случае необходимости. Болельщики «небесных» отнеслись к аренде россиянина по-разному. Одни пообещали пить по стопке водки после каждого гола форварда сборной России, а другие признались, что ничего о нём не знают.

«Такая возможность как будто упала с неба»

Переход Фёдора Смолова на правах аренды в «Сельту» стал настоящим сюрпризом не только для болельщиков, но и для его партнёров. Казалось, 29-летний форвард распрощался с мечтой уехать в Европу, и даже агент спортсмена Герман Ткаченко в декабре признавался, что нападающий сосредоточен на том, чтобы до конца отработать истекающий в июне 2022-го контракт с «Локомотивом».

Однако в четверг вечером появилась информация о том, что вторую половину сезона форвард проведёт в борющейся за выживание в Примере «Сельте».

Пожалуй, наиболее метко сделку прокомментировал его уже бывший партнёр по «Локомотиву» Владислав Игнатьев.

«Ну ты устроил шок-контент, конечно. Удачи, брат», — написал защитник в Instagram.

Удивился отъезду игрока в Испанию даже первый тренер дважды лучшего бомбардира РПЛ Александр Поспелов.

«Это большая неожиданность. Я рад, что у него всё получилось. Такая возможность как будто упала с неба. Молодец, я верю в Федю. Его желание исполнилось. В Испании футбол очень техничный. Не буду больше ничего говорить, чтобы не сглазить. Удачи ему, рад от всей души. Вы меня действительно прямо ошарашили: как снег на голову», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

В социальных сетях сборной России футболисту также пожелали удачи.

«Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды. Желаем успехов изо всех сил», — гласит пост в Twitter национальной команды.

Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды 🔥🔥🔥



Желаем успехов изо всех сил 🤜🏻🤛🏻#НашиПарниpic.twitter.com/USY1I38FlA — Сборная России (@TeamRussia) January 30, 2020

«С удовольствием посоветую Фёдору пару хороших ресторанов»

Разумеется, не мог не высказаться о переходе соотечественника в «Сельту» Александр Мостовой, который провёл в составе коллектива из Виго 276 матчей и забил в них 70 мячей. Он заявил, что приятно удивлён аренде Фёдора, и подчеркнул, что нападающий сейчас действительно нужен галисийцам.

«Он своевременно переходит в «Сельту» и попробует на вкус испанский футбол. Главное, чтобы заиграл и начал забивать. Это поможет команде выбраться из той ситуации, в которой она оказалась. А если, не дай бог, у Смолова не получится, все опять начнут говорить о нём плохие вещи. С удовольствием посоветую Фёдору пару хороших ресторанов. Думаю, он уже находится в Испании. Он всегда может мне позвонить, я ему всё расскажу. Но нельзя забывать, что Виго — это не Мадрид и не Барселона», — заявил Мостовой.

Также по теме По стопам Мостового и Карпина: какие возможности для Смолова открывает переход в «Сельту» Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов проведёт ближайшие полгода в испанской «Сельте». По данным СМИ, клуб из Виго заплатит...

К слову, нападающий пополнил внушительный список российских легионеров, засветившихся в Испании. Так, семь лет провёл в этой стране бывший капитан сборной России, а в настоящий момент тренер ЦСКА Виктор Онопко.

«Смолов — хороший игрок, он может попробовать свои силы за границей, тем более в одном из ведущих чемпионатов Европы. У «Сельты» богатая история побед, там играли Карпин и Мостовой. В Виго их хорошо помнят. Фёдор сможет заиграть в Испании. Всё будет зависеть от него, от того, насколько быстро он адаптируется к команде. Языковой барьер важен — это общение. Примера отличается от РПЛ, но Смолов имеет «фундамент». Если он приедет в «Сельту» и будет работать с первого дня, доказывая тренеру и партнёрам свою необходимость, будет выкладываться на 200%, то всё получится», — предположил Онопко.

По мнению специалиста, Смолов не слишком поздно решил попробовать свои силы в Европе, так как многие клубы не стесняются брать и более возрастных футболистов.

В Примере форвард составит компанию Денису Черышеву, который в настоящий момент выступает за «Валенсию». Отец полузащитника Дмитрий Черышев, также игравший и тренировавший в Испании, отметил, что Фёдор придётся в «Сельте» ко двору. По словам наставника, многое будет зависеть от самоотдачи Фёдора и его желания прогрессировать.

«Это сильный поступок со стороны Смолова. Клуб выберется из тяжёлой ситуации, обязательно поправит своё положение и будет прогрессировать. В «Сельте» знают, как работать с русскими. Фёдор приезжает в Испанию в прекрасном возрасте, у него ещё есть потенциал», — заявил Черышев-старший.

А вот другой россиянин, попробовавший свои силы в Испании, Дмитрий Хохлов, напротив, признался, что шаг бывшего партнёра по «Динамо» его не удивил, поскольку Смолов давно хотел поиграть в сильном европейском чемпионате.

«Смолов — хороший нападающий, у которого был опыт выступления в Нидерландах. У него всё должно получиться. Я, конечно, давно играл в Испании. Думаю, там многое поменялось, но одно осталось неизменным — высокие требования к футболистам со стороны болельщиков и руководства клуба. Федя должен выкладываться на все 100%», — заявил Хохлов.

Высказался об отъезде форварда в Испанию и бывший капитан сборной России Роман Широков, который немало поиграл бок о бок с форвардом в национальной команде.

«Фёдор — молодец! Для него это новый вызов в карьере, он давно стремился уехать. В «Сельте» на Смолова посмотрят и определятся, готов он или нет. Рано говорить, способен ли он стать новым Царём, каким был Мостовой. Плюс Феде надо привыкнуть к новым условиям. Здесь комфортно, а там будет не совсем то, к чему он привык, и требования жёстче. Очень хорошо, что он сделал такой выбор. Не побоялся и поехал. Уверен, всё должно получиться. Желаю ему остаться в «Сельте» и после окончания срока аренды», — цитирует Широкова «Р-Спорт».

«Шоумен в России, обручённый с несовершеннолетней внучкой Бориса Ельцина»

В Испании переход форварда вызвал противоречивые эмоции. Достаточно подробный материал на данную тему опубликовала одна из крупнейших спортивных газет страны Marca. В ней, в частности, рассказывается об отношениях игрока с Марией Юмашевой. А сама статья и вовсе вышла под заголовком: «Смолов, коробка с сюрпризами: шоумен в России, обручённый с несовершеннолетней внучкой Бориса Ельцина».

Любопытно, что о игровых достижениях Фёдора в данном тексте практически ничего не говорится. Зато автор немало написал о личной жизни спортсмена: романе с Викторией Лопырёвой, отношениях с Мирандой Шелией и Софией Никитчук. Также было упомянуто эпатажное видео с участием Ольги Бузовой в одной из развлекательных передач.

Что касается болельщиков «Сельты», то они после прихода Смолова получили возможность вспомнить Валерия Карпина с Александром Мостовым, которые выступали за команду не один сезон и оставили заметный след в истории клуба.

«Александр Мостовой или Валерий Карпин, объясните ему, что значит выступать за «Сельту», — потребовал один из поклонников.

«Царь 2.0», — добавил другой, упомянув прозвище Мостового в «Сельте».

Некоторые болельщики пообещали даже пить по стопке водки за каждый гол россиянина. Впрочем, рады его переходу оказались не все.

«Может, кто-нибудь объяснит мне, почему люди рады этому трансферу? Я не знаю, кто это», — написал один из фанатов.