Онопко — о трансфере Смолова: в «Сельте» помнят русских футболистов

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Бывший защитник сборной России Виктор Онопко оценил переход форварда Фёдора Смолова в испанскую «Сельту».
Онопко — о трансфере Смолова: в «Сельте» помнят русских футболистов
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Смолов — это хороший футболист, он может себя попробовать за границей. Тем более в одном из самых сильных чемпионатов в Европе. У «Сельты» есть победы, история. Там играли наши прославленные игроки: Карпин, Мостовой. Они хорошо помнят русских футболистов. Фёдор сможет заиграть, всё будет зависеть от него, как быстро он адаптируется к команде. Чемпионат Испании отличается от нашего, но Смолов имеет фундамент. Если он придёт в «Сельту» и будет работать с первой тренировки, доказывая наставнику и партнёрам, то у него всё получится», — цитирует Онопко «Чемпионат».

Фёдор Смолов перешёл в испанскую «Сельту» на правах аренды с возможностью последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что «Сельта» объявила переход Смолова.

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