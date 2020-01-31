«Нет никакого понимания»: где может продолжить карьеру футболист «Зенита» Кокорин

Нападающему Александру Кокорину следует выступать в Российской премьер-лиге, а не терять время в ПФЛ. Об этом в интервью RT заявил экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев. При этом сам спортсмен признался, что не может вести переговоры с другими клубами до разрешения ситуации с «Зенитом», а его агент Кирилл Логинов отказался комментировать возможный переезд футболиста в Европу. О том, какие варианты продолжения карьеры есть у Кокорина, — в материале RT.

Лидер Российской премьер-лиги «Зенит» отправился на сборы без нападающего Александра Кокорина — тот в ближайшее время присоединится к фарм-клубу петербургской команды «Зенит-2», которая выступает в Профессиональной футбольной лиге. При этом появляется всё больше слухов о том, где форвард может продолжить карьеру. Сам футболист сдержанно комментирует происходящее.

«Вероятность того, что я приму предложение от того или иного клуба, может появиться только после того, как «Зенит» сделает официальное заявление по мне. У меня есть действующий контракт, который я должен выполнять. У меня нет никакого понимания о своём будущем, кроме того, что завтра присоединюсь к «Зениту-2», — заявил Кокорин Sport24.

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По информации СМИ, интерес к Кокорину проявляет вице-чемпион страны московский «Локомотив». В составе железнодорожников Александр может заменить нападающего Фёдора Смолова, который проведёт ближайшие полгода в аренде в испанской «Сельте». Однако сам форвард не смог оценить возможность трансфера в состав красно-зелёных.

«Я бы и рад что-то сказать, но не могу этого сделать», — добавил футболист.

В свою очередь, в «Локомотиве» опровергли эту информацию. Председатель совета директоров Анатолий Мещеряков признался, что впервые слышит о желании железнодорожников пополнить команду Кокориным.

«Спрашивайте у тех, кто это пишет... Если бы Месси приехал ко мне бесплатно, то я бы взял его вместе с Роналду», — цитирует Мещерякова Sport24.

Согласно сведениям источников, не исключено возвращение Кокорина в московское «Динамо». Именно в составе бело-голубых нападающий начал свой путь в профессиональном футболе и укрепился в статусе одного из самых талантливых отечественных футболистов. В период с 2008 по 2015 год он провёл за команду 203 матча, в которых забил 50 мячей. Про краткосрочный переход в «Анжи» в 2013 году вспоминать не стоит — за махачкалинцев Кокорин не сыграл ни разу.

Однако эту информацию опроверг отчим и по совместительству агент футболиста Кирилл Логинов. По его словам, Кокорин не рассматривает вариант с возвращением в московский клуб. При этом он также отказался комментировать возможность переезда Александра в европейский чемпионат.

«Оставлю вопросы о расторжении контракта и приоритете переезда в Европу без комментариев. Пусть лучше «Зенит» что-то скажет. Я и так уже много всего говорю», — заявил Логинов.

Таким образом, будущее Кокорина остаётся туманным. На данный момент футболист лишён возможности соревноваться на уровне национального первенства и вынужден сосредоточиться на игре в ПФЛ. С учётом уровня мастерства Александра выступление в третьей по силе лиге России вряд ли позволит ему быстро набрать форму, а также может негативно отразиться на его перспективах.

Как минимум он рискует лишиться шанса побороться за попадание в составе сборной России на чемпионат Европы 2020 года.

Стоит напомнить, что причиной проблем Кокорина стал его отказ от перехода на правах аренды в «Сочи». Руководство «Зенита» согласовало его трансфер в черноморский клуб, но сам футболист наотрез отказался рассматривать этот вариант. В результате игрока перевели в дублирующий коллектив.

Согласно источникам, трансфер Кокорина в «Сочи» стал неожиданностью как для Сергея Семака, так и для спортивного директора Хавьера Рибалты. Главный тренер «Зенита» активно поддерживал футболиста и неоднократно заявлял, что рассчитывает на Александра во второй части сезона. Спортивный директор же был серьёзно удивлён расставанием с российским форвардом, особенно ценным в условиях лимита на легионеров.

При этом в российском футбольном сообществе считают, что в ближайшее время не стоит ждать новостей относительно нового места работы Кокорина. И это при том, что контракт спортсмена истекает уже летом 2020 года, что позволяет ему вести переговоры с другими клубами.

«Сейчас очевидно, что Кокорин не останется в «Зените». А почему с ним никто не ведёт переговоры? Потому что они заблокированы. Сказали: «Не суйтесь, это не ваше дело», — заявил Уткин на своём YouTube-канале.

Также блогер выразил мнение, что лучшим вариантом продолжения карьеры для форварда станет зарубежный клуб.

«Средняя Европа, Восточная или, может быть, маленький клуб в более-менее близком к топовым чемпионате. Вот единственный вариант Кокорина», — заключил он.

В свою очередь, экс-полузащитнику «Зенита» Андрею Кобелеву история с сорвавшейся арендой Кокорина в «Сочи» показалась странной. В частности, его возмутило поведение руководства клубов, преждевременно объявивших о трансфере футболиста. Специалист подчеркнул, что прежде чем публично заявлять о подписании спортсмена, необходимо заручиться не только согласием клуба-арендодателя, но и самого игрока.

«На мой взгляд, руководители клубов должны более профессионально подходить к своим обязанностям. Я говорю об интервью генерального директора «Сочи» Дмитрия Рубашко. Это было неправильно и нелогично. Как можно говорить о переходе игрока, ещё не заключив с ним контракт?» — отметил Кобелев в интервью RT.

Кроме того, экс-тренер «Динамо» выразил мнение, что Кокорину не стоит задерживаться в составе «Зенита-2», отметив, что выступление в ПФЛ не соответствует уровню нападающего.

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«На мой взгляд, Александру необходимо играть в премьер-лиге. Он и так потерял очень много времени, зачем теперь прозябать ещё полгода в ПФЛ? Нужно искать какой-то выход. Считаю, что Кокорин может пригодиться абсолютно любой команде РПЛ. Судя по сообщениям в прессе, уже сейчас три-четыре команды не прочь увидеть его у себя», — подчеркнул он.

При этом он выдвинул предположение, что Кокорин вполне готов пойти на понижение зарплаты ради возможности вновь выступать в высочайшем классе. Он выразил мнение, что для форварда «Зенита» сейчас главное — вернуться на свой уровень, и это выполнимая задача.

При этом Кобелев подчеркнул, что в процессе выбора новой команды Кокорину необходимо обращать внимание не только на расположение команды в турнирной таблице, но и на фигуру главного тренера.

«На мой взгляд, Александру нужно ехать к тренеру, который видит его в составе. Главное для него сегодня — не оставаться на скамейке. Какой смысл уезжать за рубеж, чтобы сидеть на лавке? Надеюсь, он как можно быстрее определится с командой и начнёт играть», — заключил специалист.