СМИ: Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и продолжить карьеру в Европе

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин пытается договориться с клубом о расторжении контракта и намерен продолжить карьеру в Европе.

Как сообщают «Известия», на данный момент представители игрока ведут переговоры с «Зенитом» о расторжении контракта по соглашению сторон.

При этом приоритетным для Кокорина вариантом продолжения карьеры является переход в европейский клуб.

Футболист был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года Кокорин был освобождён по УДО. Он подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб.

Ранее в «Сочи» пошутили над отказом Кокорина переходить в клуб.