Первый смотр «Спартака», отсутствие форвардов у «Локомотива» и возвращение Мамаева: чем интересен турнир в Катаре

1 февраля в Катаре стартует третий Кубок Париматч Премьер, участниками которого станут «Спартак», «Ростов» и «Локомотив». Также за трофей сразится восьмикратный чемпион Сербии «Партизан». Первые матчи красно-белых в новом году, проблемы железнодорожников с нападающими и возвращение на поле Павла Мамаева — RT объясняет, почему стоит смотреть турнир в Дохе.

Интерес болельщиков и новый участник

Кубок Париматч Премьер постепенно становится неотъемлемой частью российского футбола. Хотя турнир и проходит лишь в третий раз, он быстро успел полюбиться болельщикам. Всё дело в том, что зимой и летом поклонники РПЛ традиционно остаются на своеобразном «голодном пайке». Новое состязание решило эту проблему. Теперь в Катаре и Австрии в межсезонье собираются сильнейшие команды страны.

При этом данный трофей — не первый в своём роде. Так, в середине 2000-х в Израиле разыгрывался Кубок Первого канала с участием украинских и российских топ-клубов. И он также вызывал большой интерес у болельщиков. Таким образом, организаторы кубка в Катаре удовлетворили запросы отечественных любителей футбола. Да и самим клубам такой турнир важен, ведь они получают возможность проводить матчи, по уровню приближенные к официальным, уже на начальном этапе подготовки.

Важно и то, что в Дохе вновь соберутся гранды. РПЛ будет представлена одной из самой популярных команд страны «Спартаком», недавним чемпионом «Локомотивом» и удивляющим всех «Ростовом».

Особенно любопытно будет наблюдать за «Спартаком», для которого встречи на Кубке Париматч Премьер станут первыми в году, ведь на первом сборе в Абу-Даби Доменико Тедеско отказался от контрольных игр. Зато специалист изнурял подопечных серьёзной физической нагрузкой, чтобы набрать форму к возобновлению сезона.

«На тренировках легче контролировать нагрузку, она более предсказуема. Если мы планируем, что команда должна пробежать два километра, они будут бегать два километра, если нужно сделать 200 метров рывков — команда сделает именно 200 метров рывков. В игре ты не можешь это контролировать. Если мяч находится рядом с футболистом, он в любом случае сделает рывок», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

«Локомотив», напротив, проводил товарищеские встречи достаточно активно, но в трёх матчах не сумел одержать ни одной победы: две ничьи и одно поражение. Что касается «Ростова», то болельщики команды смотрят в будущее с оптимизмом. Совсем недавно появлялись слухи о серьёзных финансовых проблемах клуба, но зимой жёлто-синие переподписали контракты с целым рядом лидеров и, кажется, готовы штурмовать как минимум второе место. Вдобавок, в составе жёлто-синих на поле выйдет отбывший тюремный срок Павел Мамаев.

Четвёртым участником турнира станет восьмикратный чемпион Сербии «Партизан». В настоящий момент команда располагается на втором месте в национальном первенстве, уступая лишь принципиальному сопернику «Црвене Звезде». Российским болельщикам за сербским коллективом будет любопытно понаблюдать хотя бы потому, что за него выступают Бибрас Натхо и Зоран Тошич, которые на двоих провели в РПЛ почти 400 матчей.

Традиционно хватает в составе «Партизана» и молодых доморощенных талантов. Например, права на 18-летнего центрального защитника Страхиню Павловича уже выкупил «Монако», и в следующем сезоне он может пересечься с Александром Головиным. А левый вингер Филип Стеванович в свои 17 лет является незаменимым игроком «Партизана» и вскоре, наверняка, покинет Сербию.

Потасовка в дерби в Австрии и чемпионство «Спартака» в Катаре

Безусловным плюсом Кубка Париматч Премьер можно назвать и далеко не товарищеский характер встреч. Прекрасно знакомые по РПЛ соперники выкладываются на 100% и не убирают ноги в стыках. Достаточно вспомнить дерби в Австрии между «Спартаком» и ЦСКА, когда Луис Адриано с Кириллом Набабкиным едва не сошлись в рукопашной. Потасовка между ними чуть не переросла в массовую драку, и досталось даже судье, который пытался успокоить футболистов.

В результате рефери удалил только Набабкина, что вызвало негодование у тренерской скамейки армейцев. В дальнейшем команды приняли решение играть в равных составах, но арбитр, руководствуясь буквой правил, сделать этого не позволил.

В Катар ЦСКА, как и в прошлом году, не полетел, и дерби болельщики не увидят. Зато Валерий Карпин вновь получит возможность подставить подножку родному «Спартаку», откуда он ушёл не без скандала. К слову, в официальных встречах «Ростов» под руководством специалиста трижды обыгрывал красно-белых. А в поединке последнего тура 2019-го на «Открытие-Арене» вовсе состоялся разгром — 4:1. Сильнее оказались южане и на последнем Кубке Париматч Премьер в Австрии.

Сам формат изменений не претерпел. Четыре команды снова сыграют по круговой системе «каждая с каждой». При этом в случае ничьи, соперникам предстоит бить серию пенальти, которая особенно любима многими болельщиками.

А вот предсказать результаты турнира очень сложно. Например, год назад в Катаре сильнейшим оказался «Спартак». Красно-белые выиграли три матча с общим счётом 9:1 и показали привлекательный футбол. «Зенит» подопечные Олега Кононова вовсе разгромили — 3:0. Но весной от былого лоска команды не осталось и следа, и она финишировала в турнирной таблице РПЛ лишь пятой.

«Зенит», напротив, выглядел блёкло, уступил и «Спартаку», и «Локомотиву», пропустив в обеих встречах по три мяча. Но в результате в мае петербуржцы отпраздновали завоевание долгожданного чемпионства. В Австрии же все три матча проиграл ЦСКА, что не помешало армейцам со старта сезона повести борьбу за медали. Так что в Катаре и на этот раз будет хватать неожиданных результатов, которые будут обусловлены в том числе разной физической готовностью команд.