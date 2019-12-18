«Ростов», «Спартак», «Локомотив» и «Партизан» сыграют на турнире в Катаре

Российские «Ростов», «Спартак», «Локомотив» и сербский «Партизан» примут участие в межсезонном турнире — Кубке Париматч Премьер, который состоится в феврале 2020 года в Катаре.

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Таким образом, в турнире впервые примет участие иностранная команда. Турнир пройдёт в Дохе с 1 по 9 февраля. Предыдущими победителями являются «Спартак» и «Краснодар». Ранее сообщалось, что «Спартак» продлил контракт с Педро Рошей до 2023 года.