«Ростов», «Спартак», «Локомотив» и «Партизан» сыграют на турнире в Катаре
Российские «Ростов», «Спартак», «Локомотив» и сербский «Партизан» примут участие в межсезонном турнире — Кубке Париматч Премьер, который состоится в феврале 2020 года в Катаре.
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Таким образом, в турнире впервые примет участие иностранная команда.
Турнир пройдёт в Дохе с 1 по 9 февраля.
Предыдущими победителями являются «Спартак» и «Краснодар».
Ранее сообщалось, что «Спартак» продлил контракт с Педро Рошей до 2023 года.
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