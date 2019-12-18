СМИ: «Спартак» продлил контракт с Педро Рошей до 2023 года
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- РИА Новости
Как сообщает Sport24, новое соглашение рассчитано до 2023 года.
При этом Роша, скорее всего, будет отправлен в аренду во «Фламенго», где проведёт следующий год. Отмечается, что «Спартак» заработает на аренде нападающего, а «Фламенго» будет выплачивать игроку 100%-ную зарплату. Также бразильский клуб будет иметь право выкупа футболиста.
Роша провёл за «Крузейро» 33 матча и забил четыре мяча.
Роша перешёл в «Спартак» в 2017 году.
Ранее «Спартак» объявил о сотрудничестве с футбольной ассоциацией из Китая.