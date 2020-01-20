«Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа» в контрольном матче
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Встреча завершилась со счётом 3:3.
В составе железнодорожников отличились Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов. У румынского коллектива дубль оформил Кристьян Маня (один из голов — с пенальти) и один мяч забил Марко Момчилович.
На 73-й минуте игрок красно-зелёных Фёдор Смолов не реализовал 11-метровый удар.
В следующем матче, который пройдёт 23 января, подопечные Юрия Сёмина сыграют с хорватским «Осиеком».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется футболистом «Бешикташа».