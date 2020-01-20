«Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа» в контрольном матче

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Московский «Локомотив» сыграл вничью с румынским «Стяуа» в контрольном матче на сборе в испанской Марбелье.
«Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа» в контрольном матче
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Встреча завершилась со счётом 3:3.

В составе железнодорожников отличились Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов. У румынского коллектива дубль оформил Кристьян Маня (один из голов — с пенальти) и один мяч забил Марко Момчилович.

На 73-й минуте игрок красно-зелёных Фёдор Смолов не реализовал 11-метровый удар.

В следующем матче, который пройдёт 23 января, подопечные Юрия Сёмина сыграют с хорватским «Осиеком».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется футболистом «Бешикташа».

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