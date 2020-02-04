Гол плюс пас Мамаева и травма Норманна: как «Ростов» обыграл «Партизан» на турнире в Катаре

«Ростов» обыграл сербский «Партизан» в рамках Кубка Париматч Премьер в Катаре. Главным героем встречи стал полузащитник Павел Мамаев, который открыл счёт, а после перерыва отдал результативную передачу на Павла Долгова. Серьёзным негативным моментом для ростовчан стала травма норвежского опорника Матиаса Норманна.

Игра в одни ворота

Первый матч турнира в Катаре со «Спартаком» получился для «Ростова» крайне неоднозначным. Жёлто-синие неплохо смотрелись до перерыва, однако второй тайм провалили и потерпели закономерное поражение — 1:2.

Но спустя всего пару дней подопечные Валерия Карпина выдали качественную встречу с вице-чемпионом Сербии «Партизаном». И это притом что сербский коллектив начал с победы над «Локомотивом» в серии пенальти, а возобновлять сезон команде предстоит уже в середине февраля.

Казалось, белградцы должны быть готовы к игре куда лучше «Ростова», однако на деле жёлто-синие полностью переиграли соперника. По сути, у чёрно-белых не было даже опасных моментов, если не считать гол Умара Садика в концовке с довольно спорного пенальти.

Российская же команда очень грамотно оборонялась. В центре защиты обращал на себя внимание перешедший из «Тамбова» Максим Осипенко. Новичок действовал спокойно и выиграл почти все единоборства. Успевал он и подсказывать партнёрам. А ведь в матче со «Спартаком» оборона жёлто-синих порой напоминала проходной двор. Осипенко же в этой встрече сделал всё возможное, чтобы весной составить пару в центре обороны Дмитрию Чистякову.

Сопернику «Ростов» сделать ничего не позволял, подавляя его высоким прессингом. Особенно активен на левом фланге был Хорен Байрамян, который без устали бороздил всю бровку. В целом быстрые контрвыпады жёлто-синих смотрелись очень интересно, но и стартовый состав Карпин определил ближе к реальному, а молодёжь выпустил лишь в концовке.

В результате «Ростов» полностью переиграл «Партизан», забил три мяча, а мог и больше. Первым голом в году удалось отметиться Эльдору Шомуродову. Узбек в фирменной манере головой замкнул навес с фланга. Пожалуй, повод расстроиться после встречи был лишь у Сергея Песьякова, который в концовке лишился матча на ноль.

Герой

Отрадно, что наконец напомнил о себе болельщикам и Павел Мамаев. В игре со «Спартаком» он был практически незаметен, а во вторник набрал два балла за результативность. Причём нельзя сказать, что на этот раз вся игра шла через Павла. Он очень старался, активно шёл в борьбу, но получалось далеко не всё. Однако партнёры поддерживали Мамаева, как и собравшиеся на трибунах любители футбола из России. После выкрика с трибун «Подольск с тобой!» футболист не сдержал улыбки. Вряд ли он ожидал получить поддержку от земляков в далёком Катаре.

Видимо, это дополнительно мотивировало полузащитника, и на 32-й минуте именно он открыл счёт. Павел забежал на дальний угол штрафной во время атаки по правому флангу, а после неудачного сейва вратаря оказался первым на добивании.

А в начале второго тайма Мамаев вдобавок отдал результативную передачу на вышедшего на замену Павла Долгова. После аккуратного паса десятого номера форвард с близкого расстояния просто не имел права промахнуться. Практически тут же автор первого гола ушёл на замену под аплодисменты. Футболист их полностью заслужил и продемонстрировал, что адаптация в «Ростове» проходит для него успешно.

Травма

Пожалуй, единственной, но очень внушительной ложкой дёгтя для жёлто-синих стала травма Матиаса Норманна. В середине первого тайма норвежец пошёл в стык с оппонентом и получил повреждение голени. О степени серьёзности травмы пока не сообщается, но игру опорник продолжить не смог. Он покинул поле при помощи врачей и скрылся в подтрибунных помещениях.

«Партизан» «Ростов» разгромил и без Норманна, но степень его значимости для команды сложно переоценить, ведь Матиас в опорной зоне выполняет огромный объём черновой работы и развязывает руки Ивелину Попову с Романом Ерёменко. Мало того, типичным разрушителем его назвать сложно, ведь скандинав хорош и при начале атак.

После ухода Матиаса с поля его функции взял на себя Попов, но опытному болгарину приходилось нелегко. Неслучайно во втором тайме у «Партизана» прошло несколько быстрых атак через опорную зону. Болельщикам жёлто-синих остаётся только надеяться на скорое возвращение Норманна в строй.

Пока же приходится констатировать, что Кубок Париматч Премьер запомнился уже целым рядом травм. Повреждение стопы получил Антон Миранчук, выбыл из строя до конца турнира Андре Шюррле. «Ростов» же потерял сразу двух исполнителей: вслед за Егором Бабуриным проблемы со здоровьем возникли у Норманна.