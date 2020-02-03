В «Спартаке» назвали сроки восстановления Шюррле после травмы

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Директор департамента по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антон Лисин рассказал о состоянии полузащитника команды Андре Шюррле.
В «Спартаке» назвали сроки восстановления Шюррле после травмы
  • РИА Новости

«Шюррле сейчас работает по индивидуальной программе, у него повреждение правой стопы, восстановление займёт около пяти-десяти дней», — сказал Лисин в эфире «Матч ТВ».

Он также заявил, что, скорее всего, хавбек пропустит оставшиеся матчи Кубка Париматч Премьер.

Шюррле получил повреждение в первом туре турнира в матче с «Ростовом».

В официальных играх в текущем сезоне Шюррле выходил на поле 13 раз, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее Луис Адриано признался, что не хотел уходить из «Спартака».

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