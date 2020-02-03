Адриано признался, что не хотел уходить из «Спартака»

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Бразильский форвард «Палмейраса» Луис Адриано рассказал, что не хотел уходить из московского «Спартака».
Адриано признался, что не хотел уходить из «Спартака»
  • © Van Campos/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Летом я говорил с таким лицом, будто хочу уйти из «Спартака»? Почему? Я, наоборот, не хотел уходить. Но прошло всего три игры, и случились такие изменения. Ведь не только я ушёл, но почти вся команда», — приводит слова Адриано «Чемпионат».

Он отметил, что клуб получил предложение по его трансферу и был согласен на него.

«Мы поговорили с агентом, обсудили всё с женой и решились переехать. «Палмейрас» — тоже сильная команда, которая борется за высокие места», — добавил бразилец.

32-летний Адриано играл за «Спартак» с 2017 по 2019 год и вместе с командой стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. В общей сложности в его активе 25 голов и 15 голевых передач в 79 матчах.

Ранее сообщалось, что Томас Цорн рассказал о сорвавшемся трансфере «Спартака».

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