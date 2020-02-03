Цорн рассказал о сорвавшемся трансфере «Спартака»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн рассказал о сорвавшемся в зимнее окно трансфере.

«Мы долго вели одного опорного хавбека, европейца, он был согласован на всех стадиях, состоялись переговоры, но футболист перешёл в другой клуб. Поэтому вопрос отпал — не хотим брать абы кого. Был конкретный кандидат, но не смогли с ним договориться», — приводит слова Цорна «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что причиной срыва трансфера стал не финансовый вопрос.

«Это личная история. Он очень близко знает тренера команды, куда в итоге перешёл. Так что на данном этапе трансферная кампания для нас закрыта. Имя парня не скажу», — добавил гендиректор «Спартака».

В текущее трансферное окно единственным приобретением «Спартака» стал арендованный у самарских «Крыльев Советов» 22-летний форвард Александр Соболев.

Ранее сообщалось, что Цорн назвал условия, при которых Солтмурад Бакаев может вернуться в «Спартак».