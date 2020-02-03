Цорн назвал условия, при которых Солтмурад Бакаев может вернуться в «Спартак»
- РИА Новости
«Если он будет хорошо себя проявлять на уровне РПЛ, такая возможность не исключена. В нашем соглашении с «Рубином» прописаны условия, по которым за «Спартаком» остается исключительное право выкупа игрока в течение четырех трансферных окон. Мы на связи с семьей Бакаевых. У самого Солтмурада есть цель когда-нибудь вернуться к нам, так что расстались в хороших отношениях», — приводит слова Цорна «Спорт-экспресс».
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