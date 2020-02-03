Это'О назвал Махачкалу самым ярким воспоминанием о России

Экс-нападающий махачкалинского «Анжи» Самуэль Это'О поделился воспоминаниями о жизни в России.

«Моё самое яркое воспоминание о России — это, безусловно, Махачкала. Город в день матча. Порой мы играли даже с не самыми сильными клубами, но ажиотаж вокруг игр был каким-то невероятным! Полные трибуны, люди, которые не смогли попасть на матч, ждали несколько часов около стадиона, чтобы просто увидеть, как мы садимся в автобус. Это что-то невероятное! Регион жил футболом, и «Анжи» дарил праздник местным жителям почти каждую неделю. Хочу передать всем фанатам привет и пожелать им терпения. Они заслужили сильную команду», — приводят слова камерунского футболиста «Известия».

Ранее сообщалось, что «Марсель» Виллаш-Боаша увеличил отставание от ПСЖ в чемпионате Франции.