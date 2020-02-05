«Локомотив» по пенальти победил «Спартак» на Кубке Париматч Премьер

Московский «Локомотив» одержал победу над столичным «Спартаком» в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.

Встреча, исход которой решался в серии пенальти, завершилась со счётом 1:1 (4:2).

За «Локомотив» на 28-й минуте отличился Владислав Игнатьев, забивший с передачи Жоау Мариу. «Спартак» на 49-й минуте ответил голом Ильи Гапонова, которому ассистировал Максим Глушенков.

В серии пенальти победу железнодорожникам принесли голы Алексея Миранчука, Рифата Жемалетдинова, Гжегожа Крыховяка и Дмитрия Баринова. Свою попытку не реализовал Бенедикт Хёведес.

У «Спартака» с 11 метров забили Айртон и Резиуан Мирзов. Глушенков и Алекс Крал не сумели отличиться.

Следующим соперником «Спартака» станет сербский «Партизан». Игра пройдёт 8 февраля. «Локомотив» на следующий день сыграет с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что гол Мамаева помог «Ростову» победить «Партизан» на Кубке Париматч Премьер.