«Локомотив» по пенальти победил «Спартак» на Кубке Париматч Премьер
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Встреча, исход которой решался в серии пенальти, завершилась со счётом 1:1 (4:2).
За «Локомотив» на 28-й минуте отличился Владислав Игнатьев, забивший с передачи Жоау Мариу. «Спартак» на 49-й минуте ответил голом Ильи Гапонова, которому ассистировал Максим Глушенков.
В серии пенальти победу железнодорожникам принесли голы Алексея Миранчука, Рифата Жемалетдинова, Гжегожа Крыховяка и Дмитрия Баринова. Свою попытку не реализовал Бенедикт Хёведес.
У «Спартака» с 11 метров забили Айртон и Резиуан Мирзов. Глушенков и Алекс Крал не сумели отличиться.
Следующим соперником «Спартака» станет сербский «Партизан». Игра пройдёт 8 февраля. «Локомотив» на следующий день сыграет с «Ростовом».
Ранее сообщалось, что гол Мамаева помог «Ростову» победить «Партизан» на Кубке Париматч Премьер.