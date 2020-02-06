«Похоже на Сочи»: что российские болельщики говорят о турнире в Катаре и подготовке страны к ЧМ-2022

Кубок Париматч Премьер в Катаре посетило немало болельщиков из России. Многие из них приехали в Доху всей семьёй. В разговоре с RT они поделились впечатлениями от страны, которая в 2022-м примет чемпионат мира. Некоторые сравнивали город с Сочи, другие отмечали высокие цены, но все сошлись на том, что Катар всерьёз готовится к турниру и проведёт его на приличном уровне.

«Дороговато... Но будет о чём вспомнить»

Кубок Париматч Премьер может похвастать самым необычным антуражем. Матчи в Дохе начинаются по-летнему тёплыми вечерами, когда солнце стремительно скрывается за горизонтом, а над идеальным газоном разносятся призывы к молитве у мусульман. При этом на встречах присутствует масса детей, с интересом наблюдающих за происходящим на поле. И это несмотря на то, что большинство из них впервые в жизни слышат названия команд-участниц.

Звуки молитв во время матчей неожиданно заглушают привычные выкрики с трибун российских болельщиков. Несмотря на то что поездка в Доху стоит недёшево, до Катара добралось немало поклонников футбола из России. И если во время матча между «Ростовом» и «Партизаном» трибуна для болельщиков была заполнена в лучшем случае на треть, то дерби «Локомотив» — «Спартак» собрало практически аншлаг.

Несколько фанатов красно-белых вывесили на трибунах «Аспир-Центра» баннеры и на протяжении всего матча слажено скандировали такие непривычные для этой далёкой страны спартаковские кричалки.

«Приехали с другом вдвоём, но завтра-послезавтра должны подъехать ещё ребята. Регулярно ходим на матчи «Спартака». Не могу сказать за всех фанатов, но мы планировали посетить турнир. Решение поехать приняли в конце года, а билеты взяли в январе. Понятно, что выходит дороговато, в других странах всё дешевле. Но это очень специфическая поездка. Будет о чём вспомнить. Не жалеем нисколько. Цены на алкоголь? Дорого, конечно. Зато получается трезвый выезд», — рассказал Стас из Люберец.

Для него эта поездка на Ближний Восток стала первой, и он признался, что остался приятно удивлён результатами подготовки страны к чемпионату мира по футболу, который пройдёт здесь через два года.

«Страна отличная, всем доволен. По сути, здесь идёт глобальная стройка. Куда ни пойдёшь, повсюду экскаваторы и краны. Особенно меня удивило метро, которое только недавно открылось. Оно достаточно широкое, просторное. Думаю, Катар очень хорошо подготовится к чемпионату мира и за счёт проведения финальной части турнира поднимет уровень страны. Мы ещё собираемся в свободные дни съездить на стадионы, которые примут мундиаль», — добавил фанат.

В целом на матче было немало болельщиков с детьми. Многие приехали в Катар всей семьёй, чтобы поболеть за ту или иную команду. Так, Александр прибыл на турнир из Егорьевска с двумя сыновьями. С собой они взяли внушительных размеров флаг, который вывесили на трибуне.

«Мама осталась дома с пятимесячным ребёнком, а мы с ребятами вырвались на недельку на турнир. Дело в том, что у нас в «Спартаке» работает знакомый, и он нас сюда пригласил. Так-то болеем за ЦСКА. Впечатления двоякие. Наверное, специально сюда ехать не стоит, но если совместить приятное с полезным, то почему бы и нет. Нам понравилось. Думаю, будем ездить на турнир каждый год. Катар точно справится с организацией чемпионата мира. Тут всё на подъёме», — отметил мужчина.

«К чемпионату мира тут будет настоящий топ-уровень»

Большую часть болельщиков происходящее в Катаре приятно удивило. Они отметили, что чемпионат мира в стране в 2022-м всем гостям запомнится надолго. Однако некоторые неожиданно сравнивали Доху с российскими городами.

«Приехали на четыре матча, к сожалению, все игры увидеть не удастся. Остались бы и на последнюю, но сыну надо учиться. Ему и так пришлось прогуливать школу. Но нельзя было сюда не прилететь, ведь чемпионат мира посетить вряд ли удастся. Поразило местное метро. Повсюду стройка, похоже на Сочи. Думал, будет больше болельщиков «Локо», но что есть, то есть», — рассказал Фёдор из Одинцова.

Также мужчина посчитал, в какую сумму обошлась ему поездка в Катар. По его словам, он отдал 30 тыс. рублей за билеты и 15 тыс. рублей за проживание.

«А дальше уже по мере своей распущенности. Хочешь — кушай за 10 катарских риалов, хочешь — за 500», — резюмировал он.

Нашлись среди поклонников команд и те, кто ездил в своё время на Кубок Первого канала. Этот турнир в прошлом десятилетии почти в те же даты проходил в Израиле.

«Изначально собирался лететь в США, но, когда игрокам «Спартака» не дали визы, пришлось спешно менять планы и брать билеты в Доху. Я был на всех Кубках Первого канала. Это же прикольно — съездить зимой. Был здесь и год назад», — признался Олег из Москвы.

По его словам, за последний год Катар сильно изменился. Он отметил, что в рамках подготовки к первенству планеты было построено много объектов, а к 2022 году организаторы сумеют довести всё до идеала.

«Не уверен, что приеду на сам турнир. Они ведь хотят согнать всех болельщиков в фан-зону за шестиметровой стеной, где будет алкоголь по невнятным ценам. А больше делать здесь и нечего. На три недели в Катар не приедешь», — добавил мужчина.

Так или иначе, но в преддверии первенства планеты государство переживает настоящий футбольный бум. Так считает старшеклассник Коля, который живёт и учится в Дохе.

«В прошлом году сборная Катара впервые в истории выиграла Кубок Азии — и тут творилось настоящее безумие. Даже не представляете, что здесь происходило. Куда ни зайдёшь, всюду праздновали этот успех. Люди пели песни, развешивали флаги. К чемпионату мира тут будет настоящий топ-уровень, ведь уже сейчас многое готово», — рассказал мальчик.

Он также отметил, что местные знают о российском футболе. В частности, он рассказал, что многие в Катаре следят за выступлением российских команд в Лиге чемпионов.

«Как ни странно, в стране все наслышаны о «Локомотиве». Когда железнодорожники чуть не обыграли «Ювентус» в Турине, мои одноклассники были просто в шоке. Зашёл в класс, а ребята смотрели на меня круглыми глазами. Некоторые из них болеют как раз за «старую синьору». Так что они были, мягко говоря, поражены», — смеётся Коля.