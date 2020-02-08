Главный тренер «Партизана» высказался о перспективах Алексея Миранчука в Европе

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Главный тренер сербского «Партизана» Саво Милошевич высказался о перспективах полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в ведущих европейских чемпионатах.
Главный тренер «Партизана» высказался о перспективах Алексея Миранчука в Европе
  • Reuters

«Если брать конкретно Алексея, то по потенциалу он способен заиграть в любой из топ-лиг Старого Света. Вопрос в его амбициях, к чему он готов и чего хочет. Для того чтобы построить карьеру в Европе, у него есть всё, но если Миранчук уедет в другой чемпионат, то ему там будет куда сложнее, чем в России. Придётся много работать, чтобы доказать свою состоятельность. Там он начнёт всё с нуля», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Милошевич заявил, что Фёдору Смолову в «Сельте» необходимо время.

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