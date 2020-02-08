Милошевич: Смолову в «Сельте» необходимо время

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Главный тренер сербского «Партизана» и бывший нападающий испанской «Сельты» Саво Милошевич высказался о переходе в команду российского нападающего Фёдора Смолова.
Милошевич: Смолову в «Сельте» необходимо время
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«Самое главное, чтобы «Сельта» не вылетела из Примеры. Это станет большой проблемой. А так команда всегда демонстрировала интересный атакующий комбинационный футбол. Там эти традиции очень сильны. Считаю, для Смолова это отличный вариант, как и вообще для россиян, которые любят такую игру», — заявил Милошевич в интервью RT

По словам специалиста, российскому форварду по силам заиграть в «Сельте».

«Это так, но болельщики всегда ждут, что игроки адаптируются мгновенно, а это не очень просто. Даже самым хорошим футболистам необходимо время, чтобы привыкнуть к новому для себя чемпионату. На это тоже необходимо делать скидку», — добавил тренер. 

Ранее Милошевич назвал Александра Мостового одним из сильнейших футболистов Испании.

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