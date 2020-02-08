Милошевич: Мостовой был одним из сильнейших футболистов Испании

Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич назвал бывшего партнёра по испанской «Сельте» Александра Мостового одним из лучших футболистов в истории Примеры.

«На мой взгляд, Мостовой тогда был одним из сильнейших футболистов Испании вообще. Он обладал отменной техникой и великолепно понимал игру. Что касается Карпина, то он являлся классным полузащитником, очень современным для того периода, агрессивным. Валерий выполнял огромный объём работы в центре поля и владел хорошим пасом. Примера в те годы была невероятно конкурентным турниром. За медали сражались десять команд примерно одного уровня, и Карпин с Мостовым выделялись на этом фоне. Также могу вспомнить Виктора Онопко, который играл за «Овьедо», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Милошевич признался, что по Карпину сразу было видно, что он станет большим тренером.