Милошевич: Мостовой был одним из сильнейших футболистов Испании

Короткая ссылка
Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич назвал бывшего партнёра по испанской «Сельте» Александра Мостового одним из лучших футболистов в истории Примеры.
Милошевич: Мостовой был одним из сильнейших футболистов Испании
  • АГН «Москва»

«На мой взгляд, Мостовой тогда был одним из сильнейших футболистов Испании вообще. Он обладал отменной техникой и великолепно понимал игру. Что касается Карпина, то он являлся классным полузащитником, очень современным для того периода, агрессивным. Валерий выполнял огромный объём работы в центре поля и владел хорошим пасом. Примера в те годы была невероятно конкурентным турниром. За медали сражались десять команд примерно одного уровня, и Карпин с Мостовым выделялись на этом фоне. Также могу вспомнить Виктора Онопко, который играл за «Овьедо», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Милошевич признался, что по Карпину сразу было видно, что он станет большим тренером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить