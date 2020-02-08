Милошевич: по Карпину сразу было видно, что он станет большим тренером

Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич рассказал о дружбе с наставником «Ростова» Валерием Карпиным, с которым они вместе играли в чемпионате Испании.

«Каким он был игроком, таким и стал тренером: очень агрессивным. Ни за что не желал проигрывать. У него остался этот менталитет победителя. Он совсем не изменился по сравнению с тем временем. Я могу сказать, что Карпин относился к тому типу футболистов, по которым можно было сразу сказать: будет большим тренером. Я был на 100% уверен, что у него всё получится», — заявил Милошевич в интервью RT.

Ранее гол Павла Мамаева помог «Ростову» победить «Партизан» на Кубке Париматч Премьер.