Милошевич: по Карпину сразу было видно, что он станет большим тренером

Короткая ссылка
Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич рассказал о дружбе с наставником «Ростова» Валерием Карпиным, с которым они вместе играли в чемпионате Испании.
Милошевич: по Карпину сразу было видно, что он станет большим тренером
  • globallookpress.com

«Каким он был игроком, таким и стал тренером: очень агрессивным. Ни за что не желал проигрывать. У него остался этот менталитет победителя. Он совсем не изменился по сравнению с тем временем. Я могу сказать, что Карпин относился к тому типу футболистов, по которым можно было сразу сказать: будет большим тренером. Я был на 100% уверен, что у него всё получится», — заявил Милошевич в интервью RT.

Ранее гол Павла Мамаева помог «Ростову» победить «Партизан» на Кубке Париматч Премьер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить