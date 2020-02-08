Дебютный гол Соболева, пенальти и удаления у «Партизана»: как «Спартак» выиграл турнир в Катаре

«Спартак» одержал победу над сербским «Партизаном» в Катаре и во второй раз завоевал Кубок Париматч Премьер. Решающим моментом встречи стало удаление полузащитника сербского коллектива Бибраса Натхо, а также главного тренера Саво Милошевича. Во втором тайме красно-белые дожали соперника благодаря дебютному голу Александра Соболева.

Провальный первый тайм

Нынешний турнир, хотя и закончился победой «Спартака», получился весьма неоднозначным для красно-белых. Так, во всех трёх играх команда неудачно действовала в первых таймах. Это наблюдалось и в матче с «Ростовом», и во встрече с «Локомотивом».

В поединке с «Партизаном» ситуация повторилась. Да, подопечные Доменико Тедеско открыли счёт уже на седьмой минуте, но затем взяли затяжную паузу. У «Спартака» абсолютно не получался выход из обороны в атаку, и опасных моментов у ворот Владимира Стойковича больше не возникало. При этом Тедеско на этот раз решил сыграть в два форварда и выпустил на острие Резиуана Мирзова с Эсекьелем Понсе, но оба были незаметны.

Зато «Партизан» сравнял счёт после подачи Бибраса Натхо со штрафного, а в середине первого тайма вовсе вышел вперёд. На этот раз Сейдуба Сума воспользовался очередным провалом в обороне красно-белых, которых в первом тайме было немало.

Главный момент

Сложно сказать, как развивался бы матч в дальнейшем, но сербскому коллективу сломало игру удаление всё того же Натхо. Израильтянин вышел на матч излишне заведённым и достаточно быстро получил жёлтую карточку за то, что едва не набросился с кулаками на арбитра.

В конце первого тайма израильтянин вновь не сдержался и был удалён с поля. Тут же не выдержали нервы у главного тренера «Партизана» Саво Милошевича. Он едва не устроил расправу над местным арбитром и вынужден был покинуть техническую зону. Интересно, что специалист даже призывал подопечных покинуть поле.

Действительно, не все решения местной бригады судей, уровень которой оставлял желать лучшего, казались последовательным, но подобные эмоции со стороны представителей «Партизана» в, по сути, товарищеском поединке смотрелись несколько излишними.

Так или иначе, белградцы остались в меньшинстве, а поскольку регламент турнира не предусматривает возвращения на поле удалённых футболистов, «Партизану» больше тайма пришлось играть вдесятером. После этого игра у команды окончательно сломалась.

Главный судья матча показывает красную карточку главному тренеру "Партизана" Саво Милошевичу

РИА Новости

© Александр Ступников

Развязка

Во второй половине активно действовал на поле уже только «Спартак». «Партизан» сел в оборону и практически не тревожил Александра Максименко. Единственный момент у ворот красно-белых неожиданно создал Айртон. Бразилец едва не срезал снаряд в собственные ворота, но чудеса реакции проявил голкипер.

Помимо непосредственно победы болельщики получили возможность порадоваться за Александра Соболева. Если в дебютном матче с «Локомотивом» он был практически незаметен, то в дерби с «Партизаном» отличился сразу после появления на поле. Великолепную передачу на него отдал вышедший на замену Бакаев.

Сам Соболев активно цеплялся за мяч и в дальнейшем имел ещё пару стопроцентных моментов. В частности, в одном из эпизодов Александр с близкой дистанции пробил в руки Стойковичу, а в другом буквально с нескольких метров умудрился отправить мяч выше ворот. Но всё равно форвард может быть доволен дебютным голом.

Отдельного упоминания заслуживает игра Бакаева. Помимо результативной передачи Зелимхан отметился великолепным разрезающим пасом на Айртона в штрафную. Бразилец грамотно подставился под ногу соперника и заработал пенальти.

«Спартак» во второй раз выиграл Кубок Париматч Премьер в Катаре, но излишне радоваться болельщикам не стоит. В прошлом году красно-белые также оказались сильнее всех в Катаре, причём одержали три победы, но весной выглядели блекло.

На этот раз команда не демонстрировала запредельный уровень футбола и не радовала стабильностью. Впрочем, ощущается, что красно-белые пока далеки от идеальной формы.

Зато благодаря турниру можно сделать вывод, что Тедеско, скорее всего, продолжит делать ставку на схему с тремя центральными защитниками. Помимо этого, команда поработала над высоким прессингом, который периодически становился серьёзной проблемой для оппонентов, а также длинными передачами.

При такой игре Тедеско будет особенно полезен Соболев, способный бороться за мяч и сбрасывать его набегающим партнёрам. И поклонникам «Спартака» остаётся надеяться, что Александр быстро наберёт форму и сыграется с новыми партнёрами.