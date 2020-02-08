Дорогой алкоголь, большая стройка и права женщин: что рассказывают живущие в Катаре россияне за два года до ЧМ-2022

Катар представляет собой одну большую стройплощадку. Об этом рассказала Елена Андреева, переехавшая в Доху после замужества. По её мнению, болельщикам во время чемпионата мира — 2022 стоит вести себя осторожнее. В свою очередь, инженер Ахмед Пашаев, работающий в Катаре, рассказал о ценах на алкоголь и еду, а также об отношении местных жителей к мундиалю.

Ахмед Пашаев. Управляющий фабрикой в Дохе. Приехал в Катар во второй раз.

«Катар сейчас — это, по большому счёту, стройка-стройка-стройка. Недавно открыли метро, запустили уже три ветки. Также ведётся очень много дорожных работ, из-за этого тут довольно сильные пробки.

Русскоязычных в Катаре много, и трудятся они на самых разных должностях, от официантов до руководителей. Больше всего приезжает украинцев, но вообще можно найти людей со всего постсоветского пространства. Однако нельзя сказать, что их число увеличивается. Всё-таки в стране кризис, Катар находится как в экономической, так и в политической блокаде, зарплаты очень сильно упали, людей сокращают. Многие компании позакрывались.

К чемпионату мира страна готовится активно, но на самом деле многие местные против проведения этого турнира в стране. Они считают, что деньги будут потрачены не туда, куда надо. По большому счёту, мундиаль — это проект королевской семьи. Многие с опаской ждут наплыва иностранных болельщиков, всё-таки здесь совсем другие нравы и обычаи.

Нужно понимать, что Катар — страна бедуинов. Раньше местные пасли верблюдов и добывали жемчуг. Доха была деревней с одной улицей. Потом здесь нашли нефть и газ, и в страну пришли большие деньги. По большому счёту Катар сейчас — солянка из иранцев, саудитов, пакистанцев и прочих. Коренного населения всего 20-30%, да и то коренными считаются те, кто здесь живут всего 100 лет.

Нравы в Катаре далеко не такие жёсткие, как, например, в Саудовской Аравии. Европеизация началась ещё с приходом к власти отца нынешнего шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Алкоголь, понятное дело, очень дорогой, его можно купить только в барах, отелях или в специальном магазине. Плюс, к ЧМ открыли фан-зону, где тоже можно приобрести горячительные напитки. Кстати, некоторые арабы тоже позволят себе выпивать.

Что касается недвижимости, то она очень дорогая. Аренда тоже обходится недёшево. Например, я за апартаменты в центре плачу 1000$. Что касается цен на еду, то везде по-разному. Смотря где закупаться. Есть рынки, есть магазины, есть супермаркеты. Но в среднем цены нормальные. В ресторанах всё тоже зависит от места. Я, допустим, хожу в сирийский ресторан. За двоих выходит 2-3 тысячи рублей, и на эту сумму можно наесться от души, хотя алкоголя не предложат. В общем, есть заведения на любой вкус и кошелёк. Можно сравнить с Москвой».

Елена Андреева. Работала в Российском центре науки и культуры в Тунисе. В 2016-м вышла замуж и переехала в Катар. Преподаёт балет, работает фотографом на культурных мероприятиях, мастер по росписи пряников и имбирного печенья.

«Подготовка к чемпионату мира в Катаре идёт полным ходом. В некоторых районах большая стройка. Возводят мосты, развязки для дорог. Да, столица страны Доха, в которой мы живём, — действительно одна большая стройплощадка. Утром едешь по одной дороге, через 2-3 часа — по другой, а к вечеру — уже по третьей. Строительство идёт в огромных масштабах. Но сейчас стало полегче, чем год назад.

Открылось метро. Это круто. Открылось много музеев. В культурном центре «Катара» завершили все проекты. Открылась «Галерея Лафайет» и новые городские пляжи. Уже построили шесть стадионов к чемпионату мира. Принял посетителей огромный Национальный музей Катара. Сделали несколько красивых парков. В общем, сейчас Катар радует глаз.

Мне кажется, катарцы счастливы возможности провести чемпионат мира, судя по тому, как они вкладываются в этот проект. Вообще, они молодцы. Должна заметить, что здесь очень высокий уровень во всём. К эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани только уважение.

Цены в основном московские, но не так, что на них может жить только средний и высший класс. Да, безусловно, здесь можно оставлять в магазинах огромные деньги, но если знать, где покупать, будешь жить замечательно.

Алкоголь есть, но продаётся по очень высоким ценам. Всё-таки это мусульманская страна, со всеми вытекающими, везде действует запрет на спиртное. Но в барах, отелях, в специальном магазине можно купить. Просто будет дорого. Например, бутылка шампанского может обойтись в районе 4,5 тысяч рублей, бутылка местного пива объёмом 0,5 л — около 700 р.

Ночная жизнь в Дохе тоже есть. Магазины работают до 12 ночи, некоторые кафе — 24 часа в сутки. Ну и, конечно, бары, рестораны, дискотеки, клубы — всё это имеется. Но местные по ним особенно не ходят, многие из них семейные, одиноких мало. Вообще люди приезжают сюда зарабатывать, а потому много трудятся. Им не до баров.

Права женщин в Катаре — особая тема, но не думаю, что девушкам, которые собираются приехать на чемпионат мира, стоит чего-то опасаться. Катарская женщина имеет право на многое. Для них здесь обязательно получить образование и творчески развиваться: танцевать, петь, играть на музыкальных инструментах. Девушки общаются между собой без мужей, водят машины. Их дети, как правило, сидят с нянями. В парандже женщины практически не ходят, у них есть традиционная одежда абайя, в которой лицо не закрыто. Но, конечно, европейское воспитание сильно отличается от мусульманского. Приезжим девушкам лучше общаться с восточными мужчинами с осторожностью.

Гостям мундиаля посоветую вести себя достаточно сдержанно и достойно. С катарками знакомиться не стоит. Катар — одна из самых безопасных стран в мире, поэтому полиция здесь жёсткая. Например, одного парня посадили в тюрьму за то, что он показал катарцу средний палец. Всякие чудеса могут случиться, поэтому лучше быть осторожнее. А так, думаю, спиртное, конечно, будет в широком доступе для болельщиков. Можно и покричать, но драться не рекомендую. Что касается погоды, то в феврале здесь будет достаточно тепло, можно даже позагорать. И самое главное — доброжелательность!»