Недовольство интервью и ставки на будущий клуб: что известно о конфликте Месси и «Барселоны»

Между Лионелем Месси и руководством «Барселоны» разгорается серьёзный конфликт. Легендарный нападающий раскритиковал интервью спортивного директора клуба Эрика Абидаля, который заявил, что при прошлом наставнике некоторые игроки не выкладывались на поле. В ситуацию пришлось вмешаться президенту сине-гранатовых Хосепу Бартомеу. Впрочем, затем СМИ сообщили, что Месси требует его отставки, а также назначения на пост тренера Хави. Между тем эксперты не исключают уход футболиста из «Барселоны», а букмекеры уже принимают ставки на клуб, в котором может оказаться обладатель четырёх «Золотых мячей».

Между Лионелем Месси и руководством «Барселоны» разразился крупный скандал. По мнению некоторых футбольных экспертов, эта ситуация грозит обернуться уходом аргентинского нападающего из клуба, которому он посвятил всю свою профессиональную карьеру.

Поводом для раздора стало недавнее интервью спортивного директора «Барселоны» и бывшего одноклубника Месси Эрика Абидаля, в котором он прокомментировал обстоятельства последней тренерской рокировки в клубе. Абидаль рассказал, что прежнего наставника команды Эрнесто Вальверде было решено уволить после нулевой ничьей с «Реалом» в матче, состоявшемся 18 декабря, но поиск кандидатов на его место шёл последние два года. Вальверде продолжал работать ещё почти месяц, пока ему не нашли замену в лице Кике Сетьена.

Спортивный директор каталонцев также заявил, что клуб не предлагал Хави, одному из лучших игроков в истории «Барселоны», занять позицию тренера, хотя об этом в январе много писали испанские СМИ. Кроме того, Абидаль отметил, что многие игроки якобы не были довольны Вальверде и не выкладывались в полной мере на матчах.

На интервью быстро и резко отреагировал Месси. В своём Instagram он встал на защиту одноклубников и потребовал назвать конкретных игроков, чей уровень не устроил Абидаля.

«Если вы говорите подобное, то должны назвать имена игроков, иначе вы бросаете тень на всех. Каждый игрок должен сам нести ответственность за свои действия и отвечать за свои решения. Именно футболисты ответственны за происходящее на поле. Мы являемся первыми, кто признаёт это. Те люди, которые принимают решение по спортивным вопросам, также должны взять на себя ответственность», — написал аргентинец.

Для Месси такая реакция крайне нетипична. Обычно он избегает громких высказываний и публичных заявлений, а его отношение к клубу всегда было подчёркнуто уважительным. С тех пор как 20 лет назад он поступил в академию «Барселоны», у него не случалось подобных конфликтов, а сам он видел себя на всю жизнь связанным с любимой командой.

Слова Месси по-настоящему всколыхнули футбольную общественность не только в Испании, но и в мире. Вскоре в СМИ стали появляться подробности конфликта, из которых следует, что Месси якобы устал от того, что ему приписывают участие в различной закулисной борьбе и чрезмерное влияние на кадровую политику. По данным Marca, отставки Вальверде хотели только три игрока — Серхио Бускетс, Иван Ракитич и Артуро Видаль, в то время как Месси продолжал верить в тренера.

В ситуацию пришлось вмешаться президенту «Барселоны» Хосепу Бартомеу. Он провёл телефонный разговор с Абидалем и Месси, после чего было объявлено, что спортивный директор сохранит за собой должность. Спустя некоторое время канал El Chiringuito TV сообщил, что у нападающего появились весьма жёсткие требования к клубу — отставка Бартомеу и приглашение Хави на место Сетьена, не успевшего и месяц проработать с командой. К слову, нынешний наставник «Барселоны» заявил, что не намерен вмешиваться в конфликт.

Ситуацию в «Барселоне» усугубляет то, что уже этим летом Месси может стать свободным агентом и покинуть клуб. Хотя его контракт действует до 2021 года, по данным The Guardian, в соглашении есть опция, по которой нападающий может уйти в конце текущего сезона. Уход Месси из «Барселоны» ещё недавно казался фантастикой, но теперь все основания для этого есть.

Автор итальянского издания La Gazzetta dello Sport считает, что подписать одного из лучших футболистов в истории могут пять клубов. Это «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Интер» и ПСЖ.

ESPN однозначно называет фаворитом среди них действующих чемпионов Англии. Дело не только в том, что «Сити» возглавляет бывший наставник Месси Хосеп Гвардиола. Руководящие должности в клубе занимают несколько человек, которые раньше работали в «Барселоне» и хорошо знакомы аргентинцу. Также именно «Манчестер» обладает наибольшим потенциалом, чтобы предложить нападающему достойную зарплату. Как утверждают СМИ, Месси сможет рассчитывать на £50 млн в год, если он переедет в Англию.

Возможный переход Месси в другой клуб привлёк внимание букмекеров. Теперь они принимают ставки на то, где этим летом окажется обладатель четырёх «Золотых мячей», отдавая предпочтение тому же «Манчестер Сити». Впрочем, наиболее вероятным букмекеры считают вариант, при котором Месси всё-таки останется в «Барселоне», а руководство клуба приложит все усилия, чтобы сохранить своего самого яркого игрока последних десятилетий.