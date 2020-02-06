СМИ: Месси хочет отставки президента «Барселоны» и назначения Хави главным тренером

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси хотел бы проведения кадровых перестановок в клубе.

Об этом сообщает El Chiringuito TV в Twitter. По информации источника, аргентинец хочет, чтобы нынешний президент клуба Хосеп Мария Бартомеу покинул свой пост. Также Месси желает видеть на посту главного тренера коллектива своего бывшего одноклубника Хави Эрнандеса, в настоящее время занимающего должность наставника катарского клуба «Аль-Садд».

Накануне Месси выразил недовольство высказываниями спортивного директора клуба Эрика Абидаля, заявившего, что игроки «Барселоны» не до конца выкладывались, работая под руководством бывшего наставника команды Эрнесто Вальверде. В конфликт вмешался Бертомеу и решил не увольнять француза.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» намерен приобрести Месси, если тот решит покинуть «Барселону».